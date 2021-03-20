Gençlerbirliği Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GB Kasımpaşa youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 31.haftasında ligin son sırasında yer alan Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Geçen hafta Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1’lik skorla yenmeyi başaran başkent ekibinde hedef Kasımpaşa’yı da yenmek.
Gençlerbirliği Kasımpaşa muhtemel 11’ler
Gençlerbirliği:Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Soner, Piris, Murat Yıldırım, Candeias, Ayite, Sandro Lima
Kasımpaşa:Ramazan, Haddadi, Tosic, Luckassen, Hadergjonaj, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Aytaç, Koomson, Thelin
Gençlerbirliği
Süper Lig’de kabus gibi bir sezon geçiren Gençlerbirliği 24 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Başkent ekibinde zorlu Kasımpaşa maçı öncesi ise Zargo Toure ve Giovanni Sio maçta forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncu Diego Angelo’nun durumu ise maç saati belli olacak.
Kasımpaşa
Maçın hakemi Arda Kardeşler
30 Mart Cumartesi günü saat 13:30’da başlayacak olan karşılaşma Eryaman Stadı’nda oynanacak. Kritik karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev yapacak.
Gençlerbirliği Kasımpaşa maçının geniş özeti ve golleri için tıklayınız.