Gençlerbirliği Kasımpaşa maç özeti ve golleri izle | Bein Sports GB Kasımpaşa youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 31.haftasında ligin son sırasında yer alan Gençlerbirliği sahasında Kasımpaşa ile karşılaşıyor. Geçen hafta Fenerbahçe’yi deplasmanda 2-1’lik skorla yenmeyi başaran başkent ekibinde hedef Kasımpaşa’yı da yenmek.

Gençlerbirliği Kasımpaşa muhtemel 11’ler

Gençlerbirliği:

Kasımpaşa:

Gençlerbirliği

Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Soner, Piris, Murat Yıldırım, Candeias, Ayite, Sandro LimaRamazan, Haddadi, Tosic, Luckassen, Hadergjonaj, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Aytaç, Koomson, Thelin

Süper Lig’de kabus gibi bir sezon geçiren Gençlerbirliği 24 puanla ligin son sırasında yer alıyor. Başkent ekibinde zorlu Kasımpaşa maçı öncesi ise Zargo Toure ve Giovanni Sio maçta forma giyemeyecek. Tecrübeli oyuncu Diego Angelo’nun durumu ise maç saati belli olacak.

Kasımpaşa

Maçın hakemi Arda Kardeşler

Süper Lig’de inişli çıkışlı bir grafik sergileyen Kasımpaşa 31 puanla ligde 15.sırada yer alıyor. Küme düşme hattından uzaklaşmak isteyen Kasımpaşa’da Gençlerbirliği maçı öncesi Jeanvier sakatlığı, Bistrovic ise cezası nedeniyle kadroda yer almıyor. Öte yandan Tarkan Serbest, Koita ve Hodzic’in durumu maç saati belli olacak.

30 Mart Cumartesi günü saat 13:30’da başlayacak olan karşılaşma Eryaman Stadı’nda oynanacak. Kritik karşılaşmada hakem Arda Kardeşler görev yapacak.

Gençlerbirliği Kasımpaşa maçının geniş özeti ve golleri için tıklayınız.