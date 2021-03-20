Gençlerbirliği Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - GB Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de heyecan 31.haftada oynanacak Gençlerbirliği Kasımpaşa maçıyla devam ediyor. Küme düşme hattını yakında ilgilendiren maç öncesi her iki takım son hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı 20 Mart Cumartesi saat 13:30’da başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Gençlerbirliği:

Kasımpaşa:

Ev sahibinde Özcan Bizati dönemi

Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Soner, Piris, Murat Yıldırım, Candeias, Ayite, Sandro LimaRamazan, Haddadi, Tosic, Luckassen, Hadergjonaj, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Aytaç, Koomson, Thelin

Kabus gibi bir sezon geçiren ve ligin dibine demir atan Gençlerbirliği’nde teknik direktörlük koltuğuna geçen hafta Özcan Bizati getirildi. Bizati takımıyla ilk maçına Fenerbahçe karşısına çıktı ve maçı 2-1’le kazandı. Bu galibiyetin ardından takım moral bulurken Kasımpaşa maçında da ligde kalmak adına Gençlerbirliği’nin kazanmaktan başka şansı yok.

Kasımpaşa’da 2 eksik

Öte yandan başkent temsilcisinde zorlu maç öncesi Zargo Toure, Giovanni Sio’nun sakatlıkları bulunuyor. Diego Angelo’nun durumu ise maç saati belli olacak.

Ligde inişli çıkışı bir performans sergileyen Kasımpaşa ligde 31 puanla 15.sırada yer alıyor. Zorlu Gençlerbirliği maçı öncesi Kasımpaşa’da Jeanvier sakatlığı, Bistrovic cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan Tarkan Serbest, Koita ve Hodzic’in durumları da maç saatinde belli olacak.

Gençlerbirliği Kasımpaşa canlı izle

Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı beIN Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle karşılaşmayı Digitürk abonesi olan kişiler izleyebiliyor. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor.

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