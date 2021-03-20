İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi geri adım attı: Temsilci atıyor!
Son Dakika
Twitter, bant daraltma uygulaması öncesi...
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına verilen ek ödemelerde köklü değişiklik!
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu: Sağlık çalışanlarına...
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal medyanın dilinde!
Son Dakika
Hazar Ergüçlü'nün makyajsız halleri sosyal...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...

Gençlerbirliği Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - GB Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 31.haftasında Gençlerbirliği Kasımpaşa’yı ağırlıyor. Futbol severler Gençlerbirliği Kasımpaşa Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve GB Kasımpaşa Taraftarium24, Selçuk Sports ve Netspor yayınını araştırıyor.

20 Mart 2021 Cumartesi 13:15
Gençlerbirliği Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - GB Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Takip Et:

Süper Lig’de heyecan 31.haftada oynanacak Gençlerbirliği Kasımpaşa maçıyla devam ediyor. Küme düşme hattını yakında ilgilendiren maç öncesi her iki takım son hazırlıklarını tamamladı.

Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı 20 Mart Cumartesi saat 13:30’da başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Gençlerbirliği:

Nordfeldt, Johansson, Halil İbrahim, Arda Kızıldağ, Mustafa Akbaş, Soner, Piris, Murat Yıldırım, Candeias, Ayite, Sandro Lima

Kasımpaşa:

Ramazan, Haddadi, Tosic, Luckassen, Hadergjonaj, Hajradinovic, Yusuf Erdoğan, Aytaç, Koomson, Thelin

Ev sahibinde Özcan Bizati dönemi

Kabus gibi bir sezon geçiren ve ligin dibine demir atan Gençlerbirliği’nde teknik direktörlük koltuğuna geçen hafta Özcan Bizati getirildi. Bizati takımıyla ilk maçına Fenerbahçe karşısına çıktı ve maçı 2-1’le kazandı. Bu galibiyetin ardından takım moral bulurken Kasımpaşa maçında da ligde kalmak adına Gençlerbirliği’nin kazanmaktan başka şansı yok.

Öte yandan başkent temsilcisinde zorlu maç öncesi Zargo Toure, Giovanni Sio’nun sakatlıkları bulunuyor. Diego Angelo’nun durumu ise maç saati belli olacak.

Kasımpaşa’da 2 eksik

Ligde inişli çıkışı bir performans sergileyen Kasımpaşa ligde 31 puanla 15.sırada yer alıyor. Zorlu Gençlerbirliği maçı öncesi Kasımpaşa’da Jeanvier sakatlığı, Bistrovic cezası nedeniyle forma giyemeyecek. Öte yandan Tarkan Serbest, Koita ve Hodzic’in durumları da maç saatinde belli olacak.

Gençlerbirliği Kasımpaşa canlı izle

Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı beIN Sport 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bu nedenle karşılaşmayı Digitürk abonesi olan kişiler izleyebiliyor. Bilindiği gibi Süper Lig yayın hakları beIN Medya grubunun elinde bulunuyor.

Bunun dışında maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler yasal olmadığı gibi kaçak yayın yapmaktadır. Bu sitelerin yayınları kaçak olup, yeni düzenleme sonrası bu siteleri izlemek de suç olarak kabul ediliyor. Ayrıca söz konusu kaçak yayınların kalitesi düşük olup, kesintiler yaşanmaktadır. Bunun yanı sıra kaçak yayınlar normal yayınlardan 4-5 dakika kadar geç gelmekte olup, kaçak yayın yapılan sitelerden bilgisayarınıza virüs bulaşma riski de bulunmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.



Son Güncelleme: 20.03.2021 13:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiKasımpaşaSüper LigNetsporBeınsports
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Canlı izle Gençlerbirliği - Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
Canlı izle Gençlerbirliği - Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
Bugün 20 Mart Cumartesi kimin maçı var? 20 Mart hangi maçlar var?
Bugün 20 Mart Cumartesi kimin maçı var? 20 Mart hangi maçlar var?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri hangi takımlar maç yapacak?
Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final maçları ne zaman oynanacak? Şampiyonlar Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri hangi takımlar maç yapacak?
Galatasaray Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gs 3 - 4 Çaykur Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri
Galatasaray Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gs 3 - 4 Çaykur Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri
Avrupa Ligi'nde yarı finalde hangi takımlar karşılaşacak? UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ve yarı final maçları tarihleri ve eşleşmeleri
Avrupa Ligi'nde yarı finalde hangi takımlar karşılaşacak? UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ve yarı final maçları tarihleri ve eşleşmeleri
Galatasaray Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Galatasaray Rize Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Galatasaray Çaykur Rizespor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - Galatasaray Rize Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Popüler Haberler

Oto ekspertiz dükkanı açmak için gerekli belgeler neler? 2021 Nerelerden hangi izinler alınmalı?
Gençlerbirliği Kasımpaşa Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle - GB Kasımpaşa Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Mantı nasıl hazırlanır? Evde mantı yapmanın püf noktaları 2021
Hindistan yaşam şartları nasıl? 2021 Hindistan asgari ücretleri
Canlı izle Gençlerbirliği - Kasımpaşa Bein Sports 1 şifresiz Justin TV Taraftarium24 canlı maç izle GB Kasımpaşa maçı Selçuk Sports Netspor izle
20 Mart 2021 Cumartesi bugün hangi maçlar var? Süper Lig 20 Mart 2021 Cumartesi maç programı
TV yayın akışı 20 Mart 2021 Cumartesi Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Kanal 7, Show Tv, Star Tv günlük yayın akışları
Xiaomi MIUI 12 reklamlar nasıl kapatılır? Xiaomi MIUI 12 reklam kapatma işlemleri
Yarın hava nasıl olacak? 21 Mart 2021 Pazar hava durumu nasıl olacak? Pazar günü yurt geneli hava durumu
Rüyada fındık görmek ne demektir? Rüyada fındık görmenin tabiri ve anlamı
Dikkatleri üzerinize çekecek harika kıvırcık saç modelleri 2021
Bilgisayar ve telefon DNS ayarları nasıl değiştirilir? 2021 Güncel çalışan DNS adresleri
TRT EBA TV lise canlı yayın akışı 18 Mart 2021 Perşembe EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
Baraj 31. bölüm izle 16 Mart Salı son bölüm - Fox Tv Baraj yeni bölüm kesintisiz canlı izle
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 19 Mart 2021 Cuma
Tarifeye ek telefon şartları nelerdir? Kimler faturaya ek telefon alabilir?
Part time çalışana kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2021
Tc kimlik kaybolunca yapılması gereken işlemler neler? Kimlik kayıp ceza ücreti nereye yatırılır?
SGK emekli kaplıca tedavisi şartları neler, nasıl faydalanılır? 2021
2021 Peugeot 308 tasarım ve teknik özellikleri
TRT0 nedir, ne zaman yayına başlayacak? TRT 0 ücretli mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.