Gençlerbirliği Göztepe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - Göztepe youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 41’inci haftasında Gençlerbirliği sahasında Göztepe ile karşılaşıyor. Ev sahibi Gençlerbirliği kümede kalma adına final maçına çıkacak. Başkent ekibi bu maç öncesinde ligde 35 puanla 20’inci sırada yer alıyor. Öte yandan Gençlerbirliği bu maçta puan kaybı yaşarsa küme düşmesi kesinleşecek. İzmir ekibi Göztepe ise bu maç öncesinde 51 puanla ligde 10’uncu sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği Göztepe maçı saat kaçta?

Gençlerbirliği Göztepe karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmada Suat Arslanboğa düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Nordfeldt, Johansson, Arda Kızıldağ, Diego, Polomat, Soner Dikmen, Piris, Mustafa Seyhan, Sefa Yılmaz, Ayite, Stancu

Göztepe: Arda Özçimen, Kerim Alıcı, Alpaslan, Burekovic, Gassama, Soner, Yalçın Kayan, Nwobodo, Halil Akbunar, Ndiaye, Jahovic

Gençlerbirliği Göztepe maç özeti

Kümede kalma adına final maçına çıkacak olan Gençlerbirliği Göztepe karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Öte yandan ligin ilk yarısında Göztepe’de oynanan maçı İzmir ekibi 4-0’lık skorla kazandı.

Gençlerbirliği Göztepe maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.