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Gençlerbirliği Galatasaray maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Süper Lig’in 39’inci haftasında Gençlerbirliği Galatasaray ile karşılaşıyor. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbol severler Gençlerbirliği Galatasaray maçı tek maç nasıl satın alınır merak ediyor. Küme düşme ve şampiyon yarışında büyük öneme sahip maç öncesi taraftarlar GS maçı saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak sorusunu araştırıyor.

02 Mayıs 2021 Pazar 16:37
Gençlerbirliği Galatasaray maçı Beinsports, Beinconnect tek maç nasıl satın alınır? GS maçı saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig’in 39’uncu haftasında Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanına konuk oluyor. Şampiyonluk yarışında lider Beşiktaş’ın gerisinde kalan Galatasaray bu maçta puan kaybetmesi halinde şampiyonluğa havlu atacak. Fatih Terim ve öğrenciler başkent deplasmanında mutlak galibiyet için sahaya çıkacak.

Ev sahibi Gençlerbirliği ise ligin bitimine 4 maç kala küme düşmeme yarışı veriyor. Teknik direktör Özcan Bizati ve öğrencileri Galatasaray maçını kazanarak kümede kalma umutlarını bir sonraki haftaya taşımak istiyor.

Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Gençlerbirliği Galatasaray karşılaşması 2 Mayıs Pazar günü saat 20:30’da başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

GENÇLERBİRLİĞİ:

Nordfeldt, Johansson, Arda, Halil, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Sefa, Stancu, Lima

GALATASARAY:

Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Babel, Mostafa

98’inci randevu

Galatasaray ve Gençlerbirliği lig tarihinde daha önce 97 kez karşılaştı. Bu maçlarda Galatasaray’ın 53 galibiyetine Gençlerbirliği 23 galibiyetle yanıt verdi. İki takım arasındaki 21 maç ise berabere sonuçlandı.

Ligin ilk yarısında İstanbul’da oynanan maçı Galatasaray 6-0 gibi net bir skorla kazanmıştı.

Hakemler açıklandı

Gençlerbirliği Galatasaray maçının orta hakemi Haliz Özkahya oldu. Maçın VAR hakemi ise Abdülkadir Bitigen olarak açıklandı.

Galatasaray’da hedef galibiyet

Galatasaray lider Beşiktaş’ın dün akşam Hatay karşısında kazanmasının ardından rakibinin 9 puan gerisine düştü. Ligde 72 puanla üçüncü sırada bulunan Galatasaray bu maçta kaybedilecek puan veya puanlarla şampiyonluk yarışına havlu atabilir.

Teknik direktör Fatih Terim ve öğrencileri şampiyonluk için son maça kadar savaşacaklarını ve bu maçta mutlak galibiyet almak isteyecek. Öte yandan ev sahibi Gençlerbirliği de kümede kalma adına final maçına çıkacak. Ligde 35 puanla 20’inci sırada bulunan Gençlerbirliği bu maçı kaybetmesi durumunda kalan 3 maçın hepsini kazansa da ligden düşebilir. Bu nedenle başkent ekibi Galatasaray karşısında sezonun final maçına çıkacak.

Bein Sports tek maç nasıl satın alınır?

Ligin bitimine 4 maç kala kümede kalma yarışı veren Gençlerbirliği ile şampiyonluk yarışı veren Galatasaray karşılaşıyor. Büyük bir heyecana sahne olacak maçı beIN Sports aboneleri izleyebilecek. Bununla birlikte beIN Sports futbol severlere izle- öde seçeneği sayesinde tek maç satın alarak maçı izleme imkanı sunuyor.

BeIN Sports tek maç satın alma işlemi sayesinde Gençlerbirliği Galatasaray maçını canlı ve HD şekilde izleyebilirsiniz. Digitürk izle-öde servisine kayıt olanlar Digitürk 204, 205 ve HD kanal aktifse 277 numaralı kanal üzerinden tek maç satın alarak maçı takip edebiliyor.

Tek maç satın almak için tıklayınız.

Gençlerbirliği Galatasaray maçını şifresiz yayınlayan kanallar

Bein Connect France

Bein Sports France 3 HD

Bein Sports France 8 HD

Digiturk 4k HD

K Sports 2 HD Kosova

Look Sport ro 1

Sport 2 SVK

SportKlub 2 Slovenia

SportKlub 2 Crotia

SportKlub 2 Serbia

CBC Sport,

SONY TEN 1,

Sony LIV,

SONY TEN 1 HD,

BT Sport Live,

BT Sport ESPN,

NOW TV,

SKY Go Italia,

Sky Sport Football,

Sky Calcio 3,

K-SPORT 2,

Tring Sport 2,

Sky Sport UHD,

Sky Sport 2/HD,

Sky Go,

MAX Sport 2,

Planet Sport 2,

TVPlay Sports,

TVPlay SportsX,

C More Suomi,

Viasat Ultra HD,

C More Sport 2,

RMC Sport 2,

RMC Sport en direct,

662 Sports 2,

602 HD Sports 2,

SPOTV ON 2,

KSPORT 2,

ELTA Sports 1,

B/R Live.

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 16:37
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Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiGalatasarayIzle-ödeTek MaçSüper Lig
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