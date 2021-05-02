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Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri

Galatasaray Süper Lig’in 39.haftasında Gençlerbirliği’ne konuk oldu. Zirve ve küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçın ardından futbol severler Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Gençlerbirliği - GS Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

02 Mayıs 2021 Pazar 22:15
Gençlerbirliği Galatasaray maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - GS youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 39’uncu haftasında heyecan devam ediyor. Küme düşmeme mücadelesi veren Gençlerbirliği şampiyonluk yarışında geride kalan Galatasaray ile karşılaşacak. Galatasaray bu maçta puan kaybı yaşaması halinde şampiyonluk iddiasını kaybedecek. Gençlerbirliği ise bu maçta alacağı bir galibiyetle ateş hattından çıkma şansına sahip olacak.

Galatasaray bu maç öncesinde ligde çıktığı 36 maçtan 22 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Sarı kırmızılılar topladığı 72 puanla ligde üçüncü sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise bu sezon çıktığı 36 maçta 9 galibiyet, 8 beraberlik ve 19 yenilgi ile 35 puan topladı. Başkent ekibi 35 puanla ligde 20’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

GENÇLERBİRLİĞİ:

Nordfeldt, Johansson, Arda, Halil, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Sefa, Stancu, Lima

GALATASARAY:

Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Babel, Mostafa

Galatasaray’da korona şoku

Şampiyonluk yarışında geride kalan Galatasaray’da Gençlerbirliği maçı öncesi koronavirüs şoku yaşanıyor. Sarı kırmızılı ekipte 4 oyuncu karantinaya alındı. Ozonwafor, Fatih Öztürk, Luyindama ve Etebo karantinada olması nedeniyle Ankara deplasmanına götürülmedi. Ayrıca sakatlığı devam eden Onyekuru ve Yedlin de bu maçta yer alamayacak.

Gençlerde 9 oyuncu sınırda

Gençlerbirliği’nde zorlu Galatasaray maçı öncesi 9 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Toure, Furman, Ömürcan Artan, Candeias, Ayite, Polomat, Lima, Piris ve Soner Dikmen bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki maçta yer alamayacak.

Öte yandan ev sahibi ekipte Galatasaray maçı öncesi sakat veya cezalı bir oyuncu bulunmuyor.

Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman başlayacak?

Gençlerbirliği Galatasaray karşılaşması 2 Mayıs Pazar günü saat 20:30’da başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak olan karşılaşma beIN Sports 1’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Karşılaşmada hakem Haliz Özkahya düdük çalacak. Maçın VAR hakemi ise Abdülkadir Bitigen olacak. Kümede kalma ve şampiyonluk yarışı veren iki takım için final niteliğindeki maç öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Gençlerbirliği Galatasaray maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 22:15
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Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiGalatasarayMaç özet
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