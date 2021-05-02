İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10 fakülte kuruldu!
Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan onay verdi. 10...
Alkol satış yasağı ile ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama!
Son Dakika
Alkol satış yasağı ile ilgili...
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu açıklaması
Bakan Soylu'dan terör ve uyuşturucu...
Tam kapanmanın birinci gününde toplu taşımada yoğunluk!
Son Dakika
Tam kapanmanın birinci gününde toplu...

Gençlerbirliği Galatasaray Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Gençlerbirliği GS Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 39.hafta heyecanı Gençlerbirliği Galatasaray maçıyla devam ediyor. Küme düşme ve şampiyonluk yarışında kritik öneme sahip maç öncesi futbol severler Gençlerbirliği Galatasaray Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Gençlerbirliği GS Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

02 Mayıs 2021 Pazar 20:00
Gençlerbirliği Galatasaray Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Gençlerbirliği GS Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Takip Et:

Süper Lig’in 39’uncu haftasında şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanına konuk oluyor.

Beşiktaş’ın Hatayspor’u yenmesinin ardından Galatasaray ile puan farkı 9’a çıktı. Sarı kırmızılı ekip Gençlerbirliği maçında puan kaybı yaşaması halinde şampiyonluk şansını kaybedecek. Galatasaray ligde 72 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise küme düşme hattında çıkma adına mutlak galibiyet hedefliyor. Başkent ekibi ligde 35 puanla 20’inci sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman başlayacak?

Gençlerbirliği Galatasaray karşılaşması 2 Mayıs Pazar günü saat 20:30’da başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

GENÇLERBİRLİĞİ:

Nordfeldt, Johansson, Arda, Halil, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Sefa, Stancu, Lima

GALATASARAY:

Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Babel, Mostafa

98’inci kez karşı karşıya

Galatasaray ve Gençlerbirliği Süper Lig tarihinde 97 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 53 kez kazanırken, Gençlerbirliği 23 kez kazandı. 21 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı da Galatasaray 6-0’lık skorla kazanmıştı.

5 maçtır yenilmiyor

Galatasaray ligin son haftalarında toparlandı. Son beş lig maçının üçünü kazanan ikisinde de berabere kalan sarı kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında ikinci yarının başında yaşadığı puan kayıplarının etkisi görülüyor.

Fatih Terim ve öğrencileri lider Beşiktaş’ın maç eksiğiyle 9 puan gerisinde kalırken Gençlerbirliği maçında yaşanacak puan kaybıyla şampiyonluk iddiasını kaybedecek. Bu nedenle sarı kırmızılılar bu maçtan mutlak galibiyet hedefliyor.

Gençler için final

Küme düşmeme yarışı veren Gençlerbirliği Galatasaray karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Başkent ekibi ligde 35 puanla 20’inci sırada yer alırken, bu maçta alınacak 3 puanla kümede kalma umudunu son haftalara taşıyabilir.

Ligin bitimine 4 maç kala ev sahibi Gençlerbirliği’nde Galatasaray maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncular takıma döndü. Tam kadro olarak Galatasaray maçına hazırlanan başkent ekibi bu maçta mutlak 3 puan hedefliyor.

Hakemler belli oldu

Gençlerbirliği Galatasaray maçını tecrübeli hakem Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Abdülkadir Bitigen oldu.

Gençlerbirliği Galatasaray canlı izle

2 Mayıs Pazar günü saat 20:30’da başlayacak olan Gençlerbirliği Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçı intenette ücretsiz ve canlı olarak yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. Ayrıca bu sitelerdeki yayınlar 4-5 dakika geriden gelip sık sık donma sorunu yaşanmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 




Son Güncelleme: 02.05.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GençlerbirliğiGalatasaraySüper Lig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Konyaspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri
Konyaspor Fatih Karagümrük maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Konya - Karagümrük youtube geniş özeti ve maçın golleri
Antalyaspor Göztepe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya - Göztepe youtube geniş özeti ve maçın golleri
Antalyaspor Göztepe maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Antalya - Göztepe youtube geniş özeti ve maçın golleri
Denizlispor Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Denizli - Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri
Denizlispor Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Denizli - Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri
Formula 1 yarış takvimi ve saatleri: Formula 1 yarışları ne zaman, hangi gün, saat kaçta?
Formula 1 yarış takvimi ve saatleri: Formula 1 yarışları ne zaman, hangi gün, saat kaçta?
Salih Uçan Beşiktaş'la anlaştı mı?
Salih Uçan Beşiktaş'la anlaştı mı?
Rasim Kara kimdir? Rasim Kara kaç yaşında, nerelidir? Rasim Kara hangi takımlı?
Rasim Kara kimdir? Rasim Kara kaç yaşında, nerelidir? Rasim Kara hangi takımlı?

Popüler Haberler

Kefaret Nil karakterini kim canlandırıyor? Ege Kökenli kimdir?
Arıza dizisinde Yavuz karakterini Kemal Balıbaş canlandırıyor
Gençlerbirliği Galatasaray Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Gençlerbirliği GS Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
Arıza Derya karakterini kim canlandırıyor? Hazal Benli kimdir?
Arıza dizisi Aslı kimdir? Sıla Gözüm doğum tarihi
Kefaret dizisine katılan Ege Kökenli kimdir? Nil karakteri kimdir?
Arıza Seda karakterini kim canlandırıyor? Eda Dunisa Şölenci kimdir?
Emekli ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak, ayın kaçında ödenecek? Ramazan Bayramında kimler bayram ikramiyesi alabilir?
Şans Topu çekiliş sonuçları 2 Mayıs 2021 Pazar çekilişi
Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 Kanal D canlı izle – 2 Mayıs 2021 Pazar tek parça Çok Güzel Hareketler Bunlar 2 yeni son bölüm izle
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık kimdir, nereli yaşı kaç?
Menajerimi Ara dizisine katılan yeni isimler belli oldu
Akbank şubeye gitmeden anında 50.000 TL kredi başvurusu
Ekmek alabilir miyim? Fırına gitmeye yasak var mı?
Bugünün koronavirüs tablosu açıklandı mı? 2 Mayıs 2021 Pazar Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı ve vefat edenler
Arıza dizisinin Burak'ı Olgun Toker'in hayat hikayesi!
Hercai dizisindeki Füsun karakteri kimdir?
Arıza dizisi Füsun kimdir? Gerçek adı nedir? Dilara Aksüyek nereli, yaşı kaç?
Kefaret dizisine katılan Mert Fırat kimdir? Sinan Başkomiser karakteri kimdir?
Rüyada adet kanaması görmek anlamı nedir, neye yorumlanır? adet kanaması görme rüyasının tabiri, ne anlama geldiği
Kefaret dizisi Can karakteri kimdir? Göktan Oktay Göztepe kimdir, nereli, kaç yaşında?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.