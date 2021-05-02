Gençlerbirliği Galatasaray Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Gençlerbirliği GS Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 39’uncu haftasında şampiyonluk iddiasını sürdürmek isteyen Galatasaray Gençlerbirliği deplasmanına konuk oluyor.

Beşiktaş’ın Hatayspor’u yenmesinin ardından Galatasaray ile puan farkı 9’a çıktı. Sarı kırmızılı ekip Gençlerbirliği maçında puan kaybı yaşaması halinde şampiyonluk şansını kaybedecek. Galatasaray ligde 72 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Gençlerbirliği ise küme düşme hattında çıkma adına mutlak galibiyet hedefliyor. Başkent ekibi ligde 35 puanla 20’inci sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği Galatasaray maçı ne zaman başlayacak?

Gençlerbirliği Galatasaray karşılaşması 2 Mayıs Pazar günü saat 20:30’da başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1’den yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

GENÇLERBİRLİĞİ:

GALATASARAY:

98’inci kez karşı karşıya

Nordfeldt, Johansson, Arda, Halil, Polomat, Piris, Soner, Candeias, Sefa, Stancu, LimaMuslera, Linnes, Donk, Marcao, Ömer, Taylan, gedson, Emre Kılınç, Emre Akbaba, Babel, Mostafa

Galatasaray ve Gençlerbirliği Süper Lig tarihinde 97 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda Galatasaray 53 kez kazanırken, Gençlerbirliği 23 kez kazandı. 21 karşılaşma ise berabere sonuçlandı. Sezonun ilk yarısında oynanan maçı da Galatasaray 6-0’lık skorla kazanmıştı.

5 maçtır yenilmiyor

Galatasaray ligin son haftalarında toparlandı. Son beş lig maçının üçünü kazanan ikisinde de berabere kalan sarı kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında ikinci yarının başında yaşadığı puan kayıplarının etkisi görülüyor.

Fatih Terim ve öğrencileri lider Beşiktaş’ın maç eksiğiyle 9 puan gerisinde kalırken Gençlerbirliği maçında yaşanacak puan kaybıyla şampiyonluk iddiasını kaybedecek. Bu nedenle sarı kırmızılılar bu maçtan mutlak galibiyet hedefliyor.

Gençler için final

Küme düşmeme yarışı veren Gençlerbirliği Galatasaray karşısında mutlak galibiyet hedefliyor. Başkent ekibi ligde 35 puanla 20’inci sırada yer alırken, bu maçta alınacak 3 puanla kümede kalma umudunu son haftalara taşıyabilir.

Ligin bitimine 4 maç kala ev sahibi Gençlerbirliği’nde Galatasaray maçı öncesi sakat ve cezalı oyuncular takıma döndü. Tam kadro olarak Galatasaray maçına hazırlanan başkent ekibi bu maçta mutlak 3 puan hedefliyor.

Hakemler belli oldu

Gençlerbirliği Galatasaray maçını tecrübeli hakem Halis Özkahya yönetecek. Karşılaşmanın VAR hakemi ise Abdülkadir Bitigen oldu.

Gençlerbirliği Galatasaray canlı izle

2 Mayıs Pazar günü saat 20:30’da başlayacak olan Gençlerbirliği Galatasaray karşılaşması beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçı intenette ücretsiz ve canlı olarak yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. Ayrıca bu sitelerdeki yayınlar 4-5 dakika geriden gelip sık sık donma sorunu yaşanmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.