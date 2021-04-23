Gençlerbirliği Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği - Rize youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’de 37.haftanın açılış karşılaşması bu akşam oynanıyor. Kümede kalma mücadelesi veren Gençlerbirliği 37.haftanın açılışında Çaykur Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Ev sahibi Gençlerbirliği kritik karşılaşma öncesi ligde çıktığı 34 maçta 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 18 yenilgiyle 32 puan topladı. Başkent ekibi 32 puanla ligde 20’inci sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor ise ligde çıktığı 34 karşılaşmada 10 galibiyet, 12 beraberlik ve 12 yenilgi ile 42 puan topladı. Karadeniz ekibi 42 puanla ligde 11’inci basamakta yer alıyor.

Rize son 3 maçta kaybetmedi

Teknik direktör Bülent Uygun’un takımın başına gelmesiyle küme düşme hattından hızla uzaklaşan Rizespor ligde çıktığı son 3 maçta yenilmedi. Karadeniz ekibi geçen hafta sahasında Konyaspor’u 5 golle geçerek gövde gösterisi yapmıştı.

Gençler 4 maçtır kazanamıyor

Kümede kalma adına her maça final niteliğinde çıkan Gençlerbirliği ligde çıktığı son 4 maçta 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Başkent ekibi ligin bitimine 7 maç kala ligde kalma umudunu sürdürmek istiyor.

Kritik maç öncesi ev sahibi ekipte 5 eksik bulunuyor. Kırmızı siyahlılarda bu maç öncesi sakatlıkları bulunan Mustafa Akbaş, Toure ile karantinada olan Ömürcan Artan, Sefa Yılmaz ve Arda Kızıldağ maçta yer alamayacak.

Ayrıca Furman, Candeias, Ayite, Polomat ve Lima bu maçta kart görmeleri halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek.

Rizespor’da çok sayıda eksik isim bulunuyor. Karadeniz ekibinde sakatlıkları süren Zafer Görgen, Boldrin’in yanı sıra Loic Remy, Meriah, Donsah ve Söderlund’un durumu belirsizliğini koruyor. Öte yandan kart cezalısı olan Baiano maç kadrosuna alınmadı.

Gençlerbirliği Çaykur Rizespor maçı saat kaçta oynanacak?

Gençlerbirliği Çaykur Rizespor karşılaşması 23 Nisan Cuma günü saatler 20:30’u gösterdiğinde başlayacak. Ramazan ayı nedeniyle maçlar 19:00’da 20:30’a alındı. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından futbol severlerin beğenisine sunulacak.

Gençlerbirliği Çaykur Rizespor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.