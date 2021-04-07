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Gençlerbirliği BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği – Erzurumspor youtube geniş özeti ve maçın golleri

Gençlerbirliği Süper Lig’in 33.haftasında BB Erzurumspor’u ağırladı. Futbol severler Gençlerbirliği BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Gençlerbirliği – Erzurumspor Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

07 Nisan 2021 Çarşamba 17:45
Gençlerbirliği BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gençlerbirliği – Erzurumspor youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 33.haftasında heyecan devam ediyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maçta Gençlerbirliği sahasında BB Erzurumspor’u konuk ediyor. Karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Ev sahibi Gençlerbirliği son haftalarda çıkışa geçse de, 30 puanla 19’uncu sırada yer alıyor. Deplasman ekibi Erzurum ise rakibinin bir basamak gerisinde 20’inci sırada yer alıyor. Dadaşların ligde 27 puanı bulunuyor.

Muhtemel 11’ler

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Mustafa, Arda, Halil, Soner, Motta, Sefa, Murat, Candeias, Stancu

Erzurumspor: Szumski, Murat, Costa, Schewchlen, Bergdich, Omolo, Aatif, Obertan, Rashani, Emrah, Gomes

Erzurum yenilmezlik serisini bitirmek istiyor

Süper Lig’de son 7 maçını kazanamayan BB Erzurumspor’da takımın başına Yılmaz Vural getirildi. Tecrübeli teknik adam yeni takımıyla yenilmezlik serisine son vermek için sahaya çıkacak. Zorlu maç öncesi Erzurumspor’da Novikovas ve Cenk Ahmet’in sakatlıkları bulunuyor.

Özcan Bizati 4’te 4 peşinde

Ligde son sıraya kadar gerileyen Gençlerbirliği takımın başına Özcan Bizati’nin gelmesiyle çıkışa geçti. Son 3 maçı kazanan başkent ekibi bu maçı da kazanarak 4’te 4 yapmak istiyor.

Gençlerbirliği’nde zorlu maç öncesi Toure dışında herhangi bir eksik bulunmuyor.

Gençlerbirliği BB Erzurumspor maçı kaçta başlıyor?

Gençlerbirliği Erzurumspor maçı saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma öncesi her iki takım taraftarı da heyecanlı bekleyişi sürdürüyor.

Gençlerbirliği BB Erzurumspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.



Son Güncelleme: 07.04.2021 17:45
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Süper LigGençlerblriğiBb ErzurumsporMaç özeti
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