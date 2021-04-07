Gençlerbirliği BB Erzurumspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Gençlerbirliği Erzurumspor Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 33.haftasında Gençlerbirliği sahasında BB Erzurumspor’u konuk ediyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesi ev sahibi Gençlerbirliği 30 puanla 19’uncu sırada yer alıyor. Erzurumspor ise 27 puanla rakibinin 3 puan gerisinde 20’inci sırada yer alıyor.

Gençlerbirliği BB Erzurumspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gençlerbirliği BB Erzurumspor maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 16:00’da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Muhtemel 11’ler

Gençlerbirliği:

Erzurumspor:

Gençlerbirliği’nde tek eksik Toure

Nordfeldt, Johansson, Mustafa, Arda, Halil, Soner, Motta, Sefa, Murat, Candeias, StancuSzumski, Murat, Costa, Schewchlen, Bergdich, Omolo, Aatif, Obertan, Rashani, Emrah, Gomes

Küme düşme hattından çıkmak isteyen Gençlerbirliği direk rakibi olan BB Erzurumspor maçı öncesinde Toure sıkıntısı yaşıyor. Tecrübeli defans oyuncusu savunmanın en önemli ismi olarak öne çıkıyor. Toure sakatlığı nedeniyle bu maçta görev yapamayacak.

BB Erzurumspor mutlak galibiyet istiyor

Gençlerbirliği BB Erzurumspor maçı izle

Ligde son viraja girilen bu süreçte 20’inci sırada yer alan ve takımın başına tecrübeli teknik adam Yılmaz Vural’ı getiren BB Erzurumspor her maçı kazanmak için sahaya çıkacak. Zorlu Gençlerbirliği deplasmanı öncesi Dadaşlarda Cenk Ahmet ve Novikovas’ın sakatlıkları bulunuyor.

Gençlerbirliği BB Erzurumspor maçı saat 16:00’da başlayacak. Eryaman Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 üzerinden yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek.

Öte yandan maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar 4-5 dakikada geriden gelip, düşük kalitelidir. Bunun dışında kaçak yayınlar yasal değildir.

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