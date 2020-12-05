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Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor 2-1 maç özeti golleri ve önemli anları

Süper Lig’ de, 11. Hafta mücadeleleri yapıldı. Aytemiz Alanyaspor, Gençlerbirliği’nin sahasında 2-1 yenildi ve bu sezondaki ilk yenilgisini aldı. Maçın en can alıcı olayı ise; 90+5’te Alanyaspor kadrosundan Bakasetas’ ın kaçırdığı penaltı oldu.

05 Aralık 2020 Cumartesi 16:14
Gençlerbirliği - Aytemiz Alanyaspor 2-1 maç özeti golleri ve önemli anları
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Gençlerbirliği ve Alanyaspor’ un karşı karşıya geldiği Süper Lig’ in 11’inci haftasındaki maç; Eryaman Stadı’nda oynandı ve hakemliğini Fırat Aydınus yaptı. Oynanan maçın sonucunda Gençlerbirliği 2-1’ lik skor ile 3 puanın sahibi oldu. Ev sahibi Gençlerbirliği, 41. dakikada Berat Özdemir ve 75. dakikada Daniel Candeias’ın kaydettikleri goller ile öne geçti. Alanyaspor’un tek golünü ise dakika 83’ te Bakasetas attığı penaltı ile kaydetti.

 

Alanyaspor, 90+5’ te beraberlik şansı kazansada; Bakasetas’ın kullandığı penaltının gol olmasını, Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt engelledi ve maç 2-1 sonuçlandı. Dakika 90+7’ de ise Alanyaspor’un teknik direktörü Çağdaş Atan, kırmızı kart gördü. Eğer Çağdaş Atan önümüzdeki 2 maç için cezalandırılırsa; 13’üncü haftada oynanacak Beşiktaş maçına kulübede çıkamayacak. Bu maç neticesinde, Gençlerbirliği 6 maçın ardından kazandı ve puanını 8 yaptı.

 

 

Sezondaki ilk mağlubiyetini yaşayan Alanyaspor, 20 puanda çakılı kaldı.

Maçın özeti ise;

 

İlk Yarı: Gençlerbirliği 1-0 Alanyaspor.

 

Sonuç: Gençlerbirliği 2-1 Alanyaspor.

 

Kaydedilen Goller: 41’ Berat(Gençlerbirliği), 75’ Candeias(Gençlerbirliği), 83’ Bakasetas ‘P’(Alanyaspor).

 

Gençlerbirliği’nin ilk 11’i: Nordeldt, Johannson, Zargo, Arda, Polomat, Berat, Piris, Soner, Candias, Sio, Stancu

 

Alanyaspor’un ilk 11’i: Marafona, Joanfran, Tzavellas, Caulker, Ahmet, Siopis, Salih, Bakasetas, Pektemek, Davidson, Babacan.

 

 

 

 

 



Son Güncelleme: 05.12.2020 16:14
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