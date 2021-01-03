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Genç forvet Divock Origi İnter'in radarında!

İnter forvet oyuncusu Lukaku'ya alternatif bir genç forvet arayışına devam ederken Liverpool'da forma giyen genç yıldız Divock Origi ile ilgilendiğini açıkladı. Origi'nin teklife sıcak baktığı belirtilirken transferin ilerleyen günlerde gerçekleştiği açıklandı.

03 Ocak 2021 Pazar 16:16
Genç forvet Divock Origi İnter'in radarında!
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Golcü arayışına devam eden İtalyan devi İnter aradığını Premier Lig’de buldu. İnter Belçikalı yıldız forveti Romelu Lukaku’nun yedeği olmasını istediği bir forvet arayışında yer alırken Liverpool’da top koşturan Divock Origi İnter’in radarına girdi.

İtalya’da şampiyonluk için yarışan ve üst sıralarda yer alan İnter, Belçikalı forvetine Lukaku’ya altenatif bir forvet arayışına girdi. Lukaku gibi Belçikalı Origi’yi kadrosuna katmak isteyen İnter, Liverpool ile görüşme sağladı.

Geçtiğimiz dönemlerde Newcastle United’in de kadrosuna katmak için uğraştığı Origi Liverpool’da kalmayı tercih etmişti. Çok fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmaya sıcak bakan Origi’nin İnter’e yakın olduğu belirtildi.

Bu sezon toplamda 8 maçta forma şansı bulan Origi 1 gol 1 asistlik performans ile takımına katkı sağladı.

 



Son Güncelleme: 03.01.2021 16:16
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Anahtar Kelimeler:
OrigiİnterLiverpoolTransfer
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