Genç forvet Divock Origi İnter'in radarında!

Golcü arayışına devam eden İtalyan devi İnter aradığını Premier Lig’de buldu. İnter Belçikalı yıldız forveti Romelu Lukaku’nun yedeği olmasını istediği bir forvet arayışında yer alırken Liverpool’da top koşturan Divock Origi İnter’in radarına girdi.

İtalya’da şampiyonluk için yarışan ve üst sıralarda yer alan İnter, Belçikalı forvetine Lukaku’ya altenatif bir forvet arayışına girdi. Lukaku gibi Belçikalı Origi’yi kadrosuna katmak isteyen İnter, Liverpool ile görüşme sağladı.

Geçtiğimiz dönemlerde Newcastle United’in de kadrosuna katmak için uğraştığı Origi Liverpool’da kalmayı tercih etmişti. Çok fazla forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmaya sıcak bakan Origi’nin İnter’e yakın olduğu belirtildi.

Bu sezon toplamda 8 maçta forma şansı bulan Origi 1 gol 1 asistlik performans ile takımına katkı sağladı.