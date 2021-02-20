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Genç basketbolcu Alperen Şengün tarihe geçti

Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri tarihine geçti. İsveç karşısında 24 sayı üreten genç oyuncu, bu sayıya ulaşan en genç oyuncu oldu.

20 Şubat 2021 Cumartesi 21:04
Genç basketbolcu Alperen Şengün tarihe geçti
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A Milli Basketbol takımımız, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri’nde İsveç ile karşı karşıya geldi. Milli basketbolcumuz Alperen Şengün, 2022 Avrupa Basketbol Şampiyonası Elemeleri tarihine geçti. İsveç karşısında 24 sayı üreten genç oyuncu, bu sayıya ulaşan en genç oyuncu oldu.

Basketbol takımımız İsveç’i 88-80 yendi. Mücadeleye 2002 doğumlu yıldız basketbolcumuz Alperen Şengün damgasını vurdu. Karşılaşma boyunca toplamda 24 sayı üreten yıldız pivot, 3 asist, 1 blok, 2 top çalma ve 12 ribaunt ile oynadı. Ülkemizde Beşiktaş forması giyen Şengün, daha önce Hollanda ve Hırvatistan maçlarında da oynamış ve iki maçta da 9 sayı elde etmişti. Alperen Şengün’ün performansını bu şekilde sürdürmesi halinde daha büyük bir yıldız olacağı söyleniyor.



Son Güncelleme: 20.02.2021 21:04
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Anahtar Kelimeler:
Alperen şengün12 Dev Adam
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