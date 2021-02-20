Genç basketbolcu Alperen Şengün tarihe geçti

Basketbol takımımız İsveç’i 88-80 yendi. Mücadeleye 2002 doğumlu yıldız basketbolcumuz Alperen Şengün damgasını vurdu. Karşılaşma boyunca toplamda 24 sayı üreten yıldız pivot, 3 asist, 1 blok, 2 top çalma ve 12 ribaunt ile oynadı. Ülkemizde Beşiktaş forması giyen Şengün, daha önce Hollanda ve Hırvatistan maçlarında da oynamış ve iki maçta da 9 sayı elde etmişti. Alperen Şengün’ün performansını bu şekilde sürdürmesi halinde daha büyük bir yıldız olacağı söyleniyor.
Son Güncelleme: 20.02.2021 21:04