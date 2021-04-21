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Gedson Fernandes sakatlandı mı, sakatlığı ne?

Süper Lig 36’ncı haftada oynanan Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasında Gedson Fernandes talihsiz bir anla karşı karşıya kaldı. Gedson Fernandes sakatlandı mı? Gedson Fernandes’in sağlık durumu hakkında açıklama yapıldı mı? Soruları merak edilmeye başlandı.

21 Nisan 2021 Çarşamba 21:39
Gedson Fernandes sakatlandı mı, sakatlığı ne?
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Trabzonspor karşılaşmasında oyundan alınan Gedson Fenandes’in son durumu hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.

Gedson Fenandes Sakatlandı mı?

Süper Lig 36’ncı haftada Galatasaray kendi evinde Trabzonspor ile karşılaştı.

Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının 54. dakikasında sakatlık geçiren Fenandes yerine Emre Akbaba oyuna dahil edildi.

Gedson Fenandes son durumu

Süper Lig 36’ncı haftanın önemli karşılaşmasında Trabzonspor ile karşılaşan Galatasaray’da beklenmeyen bir sakatlık yaşandı.

Gedson Fenandes mücadelenin 53. dakikasında sakatlık geçirerek sahayı terk etmek zorunda kaldı.

Henüz Gedson Fenandes’in sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama gelmemiştir.

 

 




Son Güncelleme: 21.04.2021 21:39
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTrabzonsporSüper LigGedsonFernandesSakat
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