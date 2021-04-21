Gedson Fernandes sakatlandı mı, sakatlığı ne?

Trabzonspor karşılaşmasında oyundan alınan Gedson Fenandes’in son durumu hakkında merak edilenler araştırılmaya başlandı.
Gedson Fenandes Sakatlandı mı?
Süper Lig 36’ncı haftada Galatasaray kendi evinde Trabzonspor ile karşılaştı.
Galatasaray-Trabzonspor karşılaşmasının 54. dakikasında sakatlık geçiren Fenandes yerine Emre Akbaba oyuna dahil edildi.
Gedson Fenandes son durumu
Gedson Fenandes mücadelenin 53. dakikasında sakatlık geçirerek sahayı terk etmek zorunda kaldı.
Henüz Gedson Fenandes’in sağlık durumu hakkında resmi bir açıklama gelmemiştir.
Son Güncelleme: 21.04.2021 21:39