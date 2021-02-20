Gedson Fernandes moralleri bozdu

’da yeni transfer Gedson Fenandes şoku yaşanıyor. Spor Toto Süper Lig’in 26. Haftasında Aytemiz Alanyaspor’a konuk olan Galatasaray mücadeleden 1-0 galip ayrıldı. Mücadelenin başarılı oyuncularından Gedson Fenandes sakatlanarak oyundan çıktı ve oyuna devam edemedi.

Süper Lig’in 26. Haftasına ezeli rakiplerinin önünde averajla lider giren sarı kırmızılı takım Galatasaray, bu hafta Antalya temsilcisi Aytemiz Alanyaspor’a konuk oldu. Bahçeşehir Okulları Stadı’nda oynanan karşılaşmada rakibini 1-0 mağlup eden deplasman takımı Galatasaray, mücadeleden 3 puanla ayrılmayı başararak liderliğini sürdürdü. Ancak maçın 81. Dakikasında sakatlanıp kendini yere bırakan yeni transfer Gedson Fenandes, moralleri bozdu. Portekizli futbolcu kendini yere bırakınca oyuna devam edemedi ve yerini Norveçli sağ bek Martin Linnes’e bıraktı.