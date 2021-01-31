Gedson Fernandes kimdir? Galatasaray yeni transferi Gedson Fernandes nerelidir? Gedson Fernandes kariyeri ve geçmişi

Galatasaray'ın yeni transfer isimlerinden Gedson Fenandes taraftarı heyecanlandırdı. Gedson Fenandes Benfica'dan Tottnham'a transfer olmuş ve beklenen performansı vermemişti. Takımdan ayrılan yıldız oyuncu Galatasaray ile 1.5 yılllığına kiralık olarak tansfer edileceği iddia edildi. Bu gelişmenin ardından Galatasaray taraftarı Gedson Fenandes'i araştırmaya başladı.Gedson Fenandes kimdir? İşte Gedson Fenandes hakkında ayrıntılar...

Transfer döneminin bitişine az kala Galatasaray transfer atağına kalktı. Bonservisi Benfica'da olan Gedson Fenandes için beklemede olan Galatasaray, Gedson Fenandes'in Totteham'da forma giyme şansı bulamadığı için bu transferi bitirmeye hazır duruyor. Gedson Fenandes'in isminin konuşulmaya başlanmasıyla oyuncu hakkında nereli, kaç yaında olduğu gibi sorular sorulmaya başlandı.

Gedson Fenandes kimdir?

Tam ismi Gedson Carvalho Fenandes olan futbolcu, Orta Afrika ülkesi Sao Tome e Principe'de doğdu.Küçük yaşta Ailesi ile beraber Portekiz'e göeçn Gedson, futbol kariyerine Benfica'da başladı. Şuan Tottenham'da kiralık olarak oynayan Gedson'ın bonservisi Benfica'da. Yıldız oyuncunun 1.84 boyu vardır. Ayrıca Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 13.5 milyon Euro.

Benfica'nın altyaş gruplarında ilgi çeken ve 2018 yılında A takım kadrosuna dahil olan Gedson, ilk sezonunda şampiyonluk elde etti. 2018 ile 2019'da 44 resmi maçta dikkat çeken performans ile Avrupa'nın odak noktası oldu.

Ocak 2020'de 4.5 milyon Euro ile Tottenham'a kiralık giden Gedson, forma giyme şansı bulamadı. İngiltere ekibin 50 milyon Euro ile satın alması beklenmiyor. Tottenham'da 14 resmi maça çıkan Gedson skora katkıda bulunamadı.