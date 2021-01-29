Gedson Fernandes, adım adım Galatasaray'a

Orta sahaya bir transfer yapmak isteyen Galatasaray son olarak Gedson Fenandes’i gündemine aldı. Sarı kırmızılı ekibin yöneticileri oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benfica ile görüşmelere başladı.

İtalyan basınında çıkan haberlerde Torino’nun ilgilendiği Gedson Fenandes’in Galatasaray’a yakın olduğu yazıldı.

Tottenham’da kiralık olarak yer alan oyuncunun faza forma şansı bulamadığı için ayrılma karara aldığı öğrenildi. Benfica’ya geri dönecek olan 22 yaşındaki oyuncuyu başka bir takıma kiralamak isteyen Benfica’nın oyuncuyu Galatasaray’a kiralamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.