Gedson Fernandes, adım adım Galatasaray'a

Orta sahaya bir transfer yapmak isteyen Galatasaray son olarak Gedson Fenandes’i gündemine aldı. Sarı kırmızılı ekibin yöneticileri oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Benfica ile görüşmelere başladı.
Tottenham’da kiralık olarak yer alan oyuncunun faza forma şansı bulamadığı için ayrılma karara aldığı öğrenildi. Benfica’ya geri dönecek olan 22 yaşındaki oyuncuyu başka bir takıma kiralamak isteyen Benfica’nın oyuncuyu Galatasaray’a kiralamaya sıcak baktığı gelen haberler arasında yer alıyor.
Son Güncelleme: 29.01.2021 15:47