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Gaziantep'te 8 adet Pakistan Papağanı ele geçirildi!

Gaziantep'te Kaçakçılık ve Organize Suçlar tarafından düzenlenen operasyon ile ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 8 adet Pakistan Papağanına el koyuldu. El koyulan Pakistan Papağanları Doğa Koruma Şubesine teslim edilerek koruma altına alındı.

23 Eylül 2020 Çarşamba 23:30
Gaziantep'te 8 adet Pakistan Papağanı ele geçirildi!
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Gaziantep’te polis ekiplerinin aldığı ihbarlar sonrasında kaçak hayvan operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen 8 adet Pakistan papağanı yakalandı.


Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü yayınladığı resmi açıklama ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarlar Mücadele Şubesinin yürüttüğü operasyonlar ile birlikte il genelinde şüpheli araçları durdurdu.

Gaziantep’in Karacaahmet Mahallesinde polisler tarafından durdurulan şüpheli araçta yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 8 tane Pakistan Papağanına el konulduğu açıklandı.

Papağanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim edilerek koruma altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

 



Son Güncelleme: 23.09.2020 23:30
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Anahtar Kelimeler:
Pakistan PapağanıGaziantepKaçakçılık
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