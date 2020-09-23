Gaziantep'te 8 adet Pakistan Papağanı ele geçirildi!

Gaziantep’te polis ekiplerinin aldığı ihbarlar sonrasında kaçak hayvan operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyon sonucunda yasa dışı yollarla Türkiye’ye getirilen 8 adet Pakistan papağanı yakalandı.
Gaziantep’in Karacaahmet Mahallesinde polisler tarafından durdurulan şüpheli araçta yasa dışı yollarla ülkeye getirilen 8 tane Pakistan Papağanına el konulduğu açıklandı.
Papağanlar Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine teslim edilerek koruma altına alındı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Son Güncelleme: 23.09.2020 23:30