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Gaziantep'in serisi Sivas'ta sona erdi! Sivasspor 2-1 Gaziantep FK

Süper Lig tüm hızıyla devam ediyor. 18. haftanın ilk karşılaşmasında Sivasspor ile Gaziantep FK karşı karşıya geldi. Saat 13:30’da başlayan karşılaşmayı ev sahibi Sivasspor, 2-1 kazandı. Sivasspor’un gollerini kaptan Hakan Arslan kaydetti.

09 Ocak 2021 Cumartesi 16:01
Gaziantep'in serisi Sivas'ta sona erdi! Sivasspor 2-1 Gaziantep FK
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Süper Lig’in 18. haftasının ilk maçı, Sivasspor ile Gaziantep FK arasında oynandı. Yeni Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı, hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetti. Maça hızlı başlayan konuk ekip Gaziantep, 4. dakikada Maxim ile 0-1 öne geçti. Sonrasında maça ağırlığını koyan Sivasspor, kaptanı Hakan Arslan ile bulduğu iki golle maçı kazandı. 41. dakikada ve 47. dakikada sahne alan Hakan Arslan, takımına galibiyeti getirdi.

Ligde 15 maçtır yenilmeyen Gaziantep’in serisi sona ermiş oldu. Konuk ekipte Jefferson, 79. dakikada gördüğü kırmızı kartla, oyun dışı kaldı. Maçtan puansız ayrılan Gaziantep, 31 puanda kaldı.

Gaziantep’in 15 maçlık yenilmezlik serisini sona erdiren Sivasspor ise puanını 22’ye yükseltti. Sivasspor sıradakini maçını, 16 Ocak Cumartesi günü saat 16:00’da deplasmanda Başakşehir ile oynayacak. Gaziantep ise önümüzdeki hafta Kayserispor’u ağırlayacak. Maç 16 Ocak Cumartesi günü saat 16:00’da oynanacak.



Son Güncelleme: 09.01.2021 16:01
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Anahtar Kelimeler:
SivassporGaziantepSivas-gaziantepSüper Lig
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