Gaziantep'in konuğu Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig’in 41. hafta mücadeleleri bugün oynanacak on karşılaşma sonrasında nihayete erecek. Bugün Avrupa kupalarına katılma yolunda mücadele edenfutbol kulübü ile alt sıralardan kurtulmak isteyenkarşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig’de geriye kalan haftalarda üst sıralardaki takımların şampiyonluk yolunda ve Avrupa kupalarına katılma yolundaki mücadeleleri büyük bir heyecana sahne olurken alt sıralardaki takımlar ile kalma çabası da büyük bir rekabete sahne oluyor.

Bu kapsamda Spor Toto Süper Lig’in 41. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep futbol kulübü deplasmanına konuk oluyor. Futbolseverler Gaziantep futbol kulübü ile Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtlarını intenet üzerinde aramaya başladı. Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. Mücadele beIN Connect kanalından canlı yayınlanacak.