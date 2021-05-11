Gaziantep'in konuğu Çaykur Rizespor

Spor Toto Süper Lig’in 41. hafta mücadeleleri bugün oynanacak on karşılaşma sonrasında nihayete erecek. Bugün Avrupa kupalarına katılma yolunda mücadele eden Gaziantep
futbol kulübü ile alt sıralardan kurtulmak isteyen Çaykur Rizespor
karşı karşıya gelecek. Spor Toto Süper Lig’de geriye kalan haftalarda üst sıralardaki takımların şampiyonluk yolunda ve Avrupa kupalarına katılma yolundaki mücadeleleri büyük bir heyecana sahne olurken alt sıralardaki takımlar ile kalma çabası da büyük bir rekabete sahne oluyor.
Bu kapsamda Spor Toto Süper Lig’in 41. haftasında Çaykur Rizespor, Gaziantep futbol kulübü deplasmanına konuk oluyor. Futbolseverler Gaziantep futbol kulübü ile Çaykur Rizespor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak sorularının yanıtlarını intenet üzerinde aramaya başladı. Karşılaşma saat 20:30’da başlayacak. Mücadele beIN Connect kanalından canlı yayınlanacak.
Son Güncelleme: 11.05.2021 21:56
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