Gaziantep Futbol kulübünün yeni transferi Amdej Vetrih kimdir?

Gaziantep Futbol Kulübü takımın renklerine bir kişiyi daha kattı. Bu sezon ligde sıralamalarda öne geçmeye çalışan Gaziantep Amedej Vetrih adlı oyuncu ile anlaşma imzaladı. Kulübün online platform üzerinden yaptığı açıklamada ise “Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Çaykur Rizespor’ da forma giymiş Amedej Vetrih ile anlaşmaya varmıştır.” Diye bir açıklamada bulundu. Oyuncunun yeni sezonda Gaziantep forması ile başarılılar yakalamasını diledi.

Amedej Vetrih:

1990 senesinde Eylül ayının 16’ sında dünyaya gelmiştir. İlk önce futbola ülkesinde, Gorica adlı takım ile başlamıştır. 2014 yılında İtalya liginin adından çok söz ettiren takımlarından biri olan Parma’ da oynamıştır. Sağlam orta saha en son olarak Çaykur Rizespor’ da oynuyordu. Oyuncunun oynadığı mevki ise merkez orta sahadır. 1.81 boyundadır ve 76 kilo ağırlığındadır. Vetrih, oyun başarıları daha çok oyun kurma becerisi ve yüksek pasları ile izleyenlerini etkilemiştir. 264 maça çıkmış, 27 gol ve 11 asist yapmıştır. Slovenya milli takımında ise 3 kez forma giymiş ve ülkesi için mücadele etmiştir.