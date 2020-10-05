Gaziantep Futbol Kulübü Mirallas bombasını patlattı

Transferin kapanmasına az bir süre kala Gaziantep FK bombayı patlattı. Kırmızı siyahlı ekip kanat oyuncu Kevin Mirallas’ı kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu transfer sezonunun başında Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Gaziantep FK açıkladı

Gaziantep FK Belçikalı yıldız oyuncunun transferini resmi hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada Belçikalı oyuncu Kevin Mirallas ile 1 senelik olarak anlaşıldığı ve Yıldız kanat oyuncusunun 27 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Bilindiği gibi 27 Gaziantep’in plaka kodu olması nedeniyle oyuncuya bu numaranın verilmesi dikkat çekti. Yıldız oyuncunun transferinin gerçekleştiği gün doğum gününün olduğu ve oyuncuya baklava ikram ederek hem kulübe hoş geldin hem de doğum günü kutlaması yapıldı.

Kevin Mirallas kimdir?

5 Ekim 1987 yılında dünyaya gelen yıldız oyuncu kariyerine Belçika ligi ekiplerinden Standart Liege alt yapısında başlamıştır. Oyuncu gösterdiği performansla adını duyurdu ve Saint Etienne transfer oldu. Fransız kulübünün ardından Olympiakos’a transfer olan oyuncu 2012 yılında Everton’a transfer olarak kariyerinin en başarılı dönemini geçirdi. İngiltere ligine istenen seviyeye çıkamayan oyuncu Fiorentina’ya kiralandı. Hücumda her bölgede oynayabilen oyuncu son olarak Royal Antwerp forması giyiyordu. Yıldız oyuncu son takımıyla 60 kez maça çıkarken 10 gol atma başarısı gösterdi.