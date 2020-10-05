İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu haberini duyunca sevinç gözyaşı döktü
Azeri spiker Cebrail'in işgalden kurtulduğu...
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor, Zlatko Junuzovic transferini bitirmeye hazırlanıyor
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor,...
İzmir'de iki grup arasında çıkan kavgada 1'i ağır 3 kişi yaralandı
İzmir'de iki grup arasında çıkan...
Taksi durağının önünde bulunan 2000 senelik lahit müzeye götürüldü
Taksi durağının önünde bulunan 2000...

Gaziantep Futbol Kulübü Mirallas bombasını patlattı

Transferin son saatlerinde Gaziantep FK sürpriz bir transferi açıkladı. Gaziantep temsilcisi transfer döneminde Fenerbahçe’nin gündemi gelen Kevin Mirallas’ı transfer etti.

05 Ekim 2020 Pazartesi 20:02
Gaziantep Futbol Kulübü Mirallas bombasını patlattı
Takip Et:

Transferin kapanmasına az bir süre kala Gaziantep FK bombayı patlattı. Kırmızı siyahlı ekip kanat oyuncu Kevin Mirallas’ı kadrosuna kattı. Yıldız oyuncu transfer sezonunun başında Fenerbahçe ile de anılmıştı.

Gaziantep FK açıkladı


Gaziantep FK Belçikalı yıldız oyuncunun transferini resmi hesabından duyurdu. Yapılan açıklamada Belçikalı oyuncu Kevin Mirallas ile 1 senelik olarak anlaşıldığı ve Yıldız kanat oyuncusunun 27 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Bilindiği gibi 27 Gaziantep’in plaka kodu olması nedeniyle oyuncuya bu numaranın verilmesi dikkat çekti. Yıldız oyuncunun transferinin gerçekleştiği gün doğum gününün olduğu ve oyuncuya baklava ikram ederek hem kulübe hoş geldin hem de doğum günü kutlaması yapıldı.

Kevin Mirallas kimdir?

5 Ekim 1987 yılında dünyaya gelen yıldız oyuncu kariyerine Belçika ligi ekiplerinden Standart Liege alt yapısında başlamıştır. Oyuncu gösterdiği performansla adını duyurdu ve Saint Etienne transfer oldu. Fransız kulübünün ardından Olympiakos’a transfer olan oyuncu 2012 yılında Everton’a transfer olarak kariyerinin en başarılı dönemini geçirdi. İngiltere ligine istenen seviyeye çıkamayan oyuncu Fiorentina’ya kiralandı. Hücumda her bölgede oynayabilen oyuncu son olarak Royal Antwerp forması giyiyordu. Yıldız oyuncu son takımıyla 60 kez maça çıkarken 10 gol atma başarısı gösterdi.



Son Güncelleme: 05.10.2020 20:02
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
GaziantepMirallas
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mandzukic, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi
Mandzukic, Beşiktaş'ın teklifini kabul etmedi
Gaziantep Futbol kulübünün yeni transferi Amdej Vetrih kimdir?
Gaziantep Futbol kulübünün yeni transferi Amdej Vetrih kimdir?
Rachid Ghezzal, Beşiktaş için İstanbul'a indi
Rachid Ghezzal, Beşiktaş için İstanbul'a indi
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor, Zlatko Junuzovic transferini bitirmeye hazırlanıyor
Son dakika transfer iddiası! Trabzonspor, Zlatko Junuzovic transferini bitirmeye hazırlanıyor
Beşiktaş'tan transfer atağı! Gündem Mario Balotelli ve Pato
Beşiktaş'tan transfer atağı! Gündem Mario Balotelli ve Pato
Fatih Terim, Cüneyt Çakır'a ateş püskürdü: İşgüzarsın
Fatih Terim, Cüneyt Çakır'a ateş püskürdü: İşgüzarsın

Popüler Haberler

5 Ekim 2020 Pazartesi koronavirüs tablosu açıklandı 5 Ekim 2020 Pazartesi Türkiye'de bugünkü vaka sayısı
TRT Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi final tarihi belli mi?
İş sağlığı ve güvenliği devlet destekleri nasıl hesaplanır? 2020 İSG devlet desteği şartları
2020 sıfır araç ÖTV indirimi olacak mı, ne zaman olacak?
Kırmızı Oda dizisi konusu ve oyuncuları
Her aileye 1248 TL yardım!
Yedek subay nasıl olunur, yedek subay olma şartları nelerdir? Yedek subay başvuruları
Acil destek ihtiyaç kredisi nedir? 2020 acil destek kredisi veren bankalar
Tozkoparan Mete diziden ayrıldı! Tozkoparan İskender'de Özgür Ege Nalcı yer almayacak
Vakıfbank emekliye promosyon kampanyası ile emeklilere 750 TL promosyon ödemesi
Otobüsle şehirler arası seyahat tamamen yasaklandı mı, kısıtlama ve yasak detayları neler? Seyahat için nerden izin alınmalı?
29 Ekim mesajları - En güzel 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama mesajları ve sözleri
Vestel ve LG televizyonlar için TRT EBA TV frekansı nasıl girilir?
Sosyal Yardım başvuru sorgulama nasıl yapılır? Adıma 1000 TL yardım çıktı mı?
Rüyada yağmur yağdığını görmek ne demektir? Rüyada yağmur yağdığını görmenin anlamı, tabiri nedir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizisi konusu ve çekim yeri
Şubeye gitmeden kredi nasıl çekilir? Bankaların anında kredi başvuru şartları
Bankaların sicili bozuk olanlar için kredi imkanları ve kredi şartları
KOSGEB düşük faizli esnaf kredisi başvuru şartları neler? Ekim 2020 devlet destekli krediler ve şartları
Diş ipi kullanma etkileri nelerdir? Diş ipi faydaları ve kullanım şekli
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.