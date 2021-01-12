Gaziantep FK'da Sumudica yerine Clarence Seedorf gelecek!

Yaşadığı teknik direktör ayrılığı sonrasında sık sık araştırılan Gaziantep FK’da arayışlar devam ediyor. Adı Türk teknik adamlarla anılan Gaziantep FK’da Milan’ın efsane oyuncusu olan ve şu an da teknik direktörlük yapan Clarence Seedorf’a resmi teklif yapılmaya hazırlandığı belirtildi.

Sumudica ile yollar ayrıldıktan sonra araştırmalarına devam eden Gaziantep FK, Seedorf ile görüşmeye hazırlanıyor. Seedorf’la yapılan ön görüşmelerde teknik adamın Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı açıklanırken teklifin ilerleyen günlerde sonuçlanması bekleniyor.

Son adresi Kamerun’du

Geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda ‘başarıya aç yerli ve yabancı teknik adamlar ile çalışmak istiyoruz’ diyen Gaziantep FK başkanı Mehmet Büyükekşi kulübü başarıya taşıyacak isimleri araştırıyor dedi.

En son Kamerun Milli Takımının başında görev alan Clarence Seedorf aynı zamanda Dubai’den gelen teklifleri değerlendirdiğini açıkladı. Yönetimin Seedorf ile yaptığı görüşmelerde teknik adamın Türkiye’ye gelmeye yakın olduğu açıklanırken kısa süre içerisinde Seedorf’a resmi teklif yapılacağı açıklandı.

Yerli aday çok

Yerli teknik adamlar için çok fazla aday bulunurken Gaziantep ligde ki konumu koruyacak ve daha üst sıralara çıkarabilecek teknik adamlar ile çalışmak istediğini belirtti. Açıklamalar sonrasında teklif yapılabilecek; Bülent Korkmaz, Bülent Uygun, Ünal Karaman, Tamer Tuna, İlhan Palut, Hakan Kutlu ve Tolunay Kafkas ve İrfan Buz gibi teknik direktörlere teklif götürülebileceği açıklandı.