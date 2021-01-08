Gaziantep FK'da deprem! Teknik direktör Marius Sumudica takımdan ayrılıyor!

Gaziantep FK’nın Rumen teknik adamı Maruis Sumudica Gaziantep’ten ayrılabileceğinin sinyallerini verdikten sonra pek çok taraftar tarafından araştırılmaya başlandı.
Gaziantep Spor Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi’nin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Sumudica’dan memnun olduklarını onunda takımdan memnun olduğunu ve yeni bir sözleşme yapılacağını belirtse de Sumudica’nın röportajları kafaları karıştırdı.
Başkan görüşme olumlu demişti
Geçtiğimiz hafta kulüp başkanı Mehmet Büyükekşi Marius Sumudica ile görüştüğünü ve görüşmenin olumlu geçtiğini açıklamıştı. Görüşmeler olumlu geçti, hocamız kulüpten bizde hocamızdan çok memnunuz. Hocamızla sözleşme uzatma kararı aldık. Açıklamalarında bulunmuştu.
Son Güncelleme: 08.01.2021 20:38