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Gaziantep FK vs Fenerbahçe maçı sonrasında konuşan Erman Toroğlu'ndan sert sözler!

19 Aralık 2020 tarihinde yaşanan Gaziantep FK vs Fenerbahçe maçının ardından birçok tartışmalı pozisyon gerek spor kanallarında gerekse sosyal medyada tartışılmaya başlandı. Tartışmalı pozisyonlardan biri olan; Fenerbahçe'nin 3. gölü yediği frikikle ilgili kurduğu tartışılan baraj hakkında bir yorumda Erman Toroğlu'ndan geldi.

21 Aralık 2020 Pazartesi 15:17
Gaziantep FK vs Fenerbahçe maçı sonrasında konuşan Erman Toroğlu'ndan sert sözler!
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A Spor’ da futbol yorumculuğu yapmakta olan Erman Toroğlu, 19 Aralık 2020 tarihinde yapılan Gaziantep FK vs Fenerbahçe maçının çok tartışılan pozisyonları ve iki takımında gösterdiği performansı Takım Oyunu adlı programda değerlendirdi. Erman Toroğlu, Fenerbahçe’nin frikik kullanımı ile yediği üçüncü gol hakkında barajı eleştirdi. Erman Toroğlu baraj hakkında;

 

“Ben bu çocuğun dediğini bilmiyorum… Ben bunu seyrederken gördüm, barajı gördüm. ‘Lan’ dedim, ‘Böyle barajı nasıl kurarsınız’ yani. Ben yıllardır bu işin içindeyim o baraj öyle kurulur mu ya? Orayı açık bırakıyorsun ona göre de dur madem yerinde veya oraya bir kişi daha koy. Eğer karşı takımda falsolu top gönderebilen varsa direğin dışına da bir tane adamı koyacaksın.” Dedi.  

 



Son Güncelleme: 21.12.2020 15:17
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Anahtar Kelimeler:
Erman ToroğluGaziantep FK-FenerbahçeFenerbahçe InstagramA SporTakım Oyunu
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