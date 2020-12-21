Gaziantep FK vs Fenerbahçe maçı sonrasında konuşan Erman Toroğlu'ndan sert sözler!

A Spor’ da futbol yorumculuğu yapmakta olan Erman Toroğlu, 19 Aralık 2020 tarihinde yapılan Gaziantep FK vs Fenerbahçe maçının çok tartışılan pozisyonları ve iki takımında gösterdiği performansı Takım Oyunu adlı programda değerlendirdi. Erman Toroğlu, Fenerbahçe’nin frikik kullanımı ile yediği üçüncü gol hakkında barajı eleştirdi. Erman Toroğlu baraj hakkında;

“Ben bu çocuğun dediğini bilmiyorum… Ben bunu seyrederken gördüm, barajı gördüm. ‘Lan’ dedim, ‘Böyle barajı nasıl kurarsınız’ yani. Ben yıllardır bu işin içindeyim o baraj öyle kurulur mu ya? Orayı açık bırakıyorsun ona göre de dur madem yerinde veya oraya bir kişi daha koy. Eğer karşı takımda falsolu top gönderebilen varsa direğin dışına da bir tane adamı koyacaksın.” Dedi.