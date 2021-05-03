Gaziantep FK Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Gaziantep Sivas Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’in 39’uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Ligin başaltı takımları arasında yer alan iki ekibin maçı öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Ev sahibi Gaziantep FK bu maç öncesinde ligde 54 puanla 7’inci sırada yer alıyor. Sivasspor ise ligde 55 puanla rakibinin bir basamak önünde yer alıyor.

Gaziantep FK Sivasspor maçı saat kaçta başlayacak?

Gaziantep FK Sivasspor karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Kalyon Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Gaziantep FK:

Sivasspor:

İki takımda da hedef Avrupa

Günay, Djilobodji, Tosca, Miranda, Olkowski, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet, DickoAli Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Fajr, Hakan, Erdoğan, Max Gradel, Kayode

Gaziantep Sivas canlı izle

Süper Lig’de bu sezonun iyi performans gösteren ekiplerinden Gaziantep FK ile Sivasspor ilk 5’e girerek Avrupa bileti almak istiyor. Sivasspor ligde çıktığı son 14 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Buna karşın ligin ikinci yarısında düşüş yaşayan Gaziantep yeniden çıkışa geçerek Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor.

3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30’da başlayacak olan Gaziantep Sivas karşılaşması beIN Sports 2’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri izleyebilecek.

Öte yandan karşılaşmayı intenette ücretsiz ve canlı olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. ayrıca bu sitelerde yayınlar gecikmeli olarak yapılıyor.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.