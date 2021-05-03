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Gaziantep FK Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Gaziantep Sivas Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 39.hafta heyecanı Gaziantep FK Sivasspor maçıyla devam ediyor. Avrupa bileti almak isteyen iki takımın maçı öncesi futbol severler Gaziantep FK Sivasspor Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Gaziantep Sivas Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

03 Mayıs 2021 Pazartesi 20:02
Gaziantep FK Sivasspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Gaziantep Sivas Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 39’uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Sivasspor’u konuk edecek. Ligin başaltı takımları arasında yer alan iki ekibin maçı öncesi son hazırlıklar tamamlandı.

Ev sahibi Gaziantep FK bu maç öncesinde ligde 54 puanla 7’inci sırada yer alıyor. Sivasspor ise ligde 55 puanla rakibinin bir basamak önünde yer alıyor.

Gaziantep FK Sivasspor maçı saat kaçta başlayacak?

Gaziantep FK Sivasspor karşılaşması 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30’da başlayacak. Kalyon Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2’den naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Mustafa Öğretmenoğlu düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Gaziantep FK:

Günay, Djilobodji, Tosca, Miranda, Olkowski, Güray, Vetrih, Maxim, Mirallas, Muhammet, Dicko

Sivasspor:

Ali Şaşal, Ahmet, Caner, Camara, Uğur, Claudemir, Fajr, Hakan, Erdoğan, Max Gradel, Kayode

İki takımda da hedef Avrupa

Süper Lig’de bu sezonun iyi performans gösteren ekiplerinden Gaziantep FK ile Sivasspor ilk 5’e girerek Avrupa bileti almak istiyor. Sivasspor ligde çıktığı son 14 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Buna karşın ligin ikinci yarısında düşüş yaşayan Gaziantep yeniden çıkışa geçerek Avrupa iddiasını sürdürmek istiyor.

Gaziantep Sivas canlı izle

3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:30’da başlayacak olan Gaziantep Sivas karşılaşması beIN Sports 2’den futbol severlerin beğenisine sunulacak. Karşılaşmayı Digitürk aboneleri izleyebilecek.

Öte yandan karşılaşmayı intenette ücretsiz ve canlı olarak yayınlayan bazı sitelerde biliniyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup yasal değildir. ayrıca bu sitelerde yayınlar gecikmeli olarak yapılıyor.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 03.05.2021 20:02
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKSivassporSüper Lig
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