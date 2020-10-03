Gaziantep FK orta sahada Amedej Vetrih ile mutlu sona ulaştı

Gaziantep FK, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’da forma giyen 30 yaşındaki Sovenyalı orta saha Amedej Vetrih’i transfer etti.
Amedej Vetrih kimdir?
16 Eylül 1990 tarihinde dünyaya gelen Vethrih, futbol hayatına Gorica’da başladı. 2014’de Parma’ya transfer olan orta saha oyuncusu Çaykur Rizespor’da forma giymekteydi.
Merkez orta saha mevkiinde oynayan 1.81 cm uzunluğundaki futbolcu, yüksek pas başarısıyla öne çıkmayı başarıyor. Kariyerinde 264 resmi maça çıkan Sloven yetenek, kariyerine 27 gol ve 11 asistlik performans sığdırdı.
Son Güncelleme: 03.10.2020 18:26