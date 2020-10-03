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Gaziantep FK orta sahada Amedej Vetrih ile mutlu sona ulaştı

Gaziantep FK merkez orta saha eksiğini Amedej Vetrih ile kapatmayı deneyecek. Gaziantep ekibi 30 yaşındaki Sloven orta saha oyuncusunun transferini tamamladı.

03 Ekim 2020 Cumartesi 18:26
Gaziantep FK orta sahada Amedej Vetrih ile mutlu sona ulaştı
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Gaziantep FK, Süper Lig ekibi Çaykur Rizespor’da forma giyen 30 yaşındaki Sovenyalı orta saha Amedej Vetrih’i transfer etti.


Kulübün yayınladığı son dakika açıklamasında yeni transfer Amedej Vetrih’e hoş geldin mesajı paylaşıldığı görüldü. Rizespor’da forma giyen 30 yaşındaki tecrübeli futbolcu bonservisiyle transfer edilirken, anlaşmanın sezon sonuna kadar süreceği aktarıldı.

Amedej Vetrih kimdir?

16 Eylül 1990 tarihinde dünyaya gelen Vethrih, futbol hayatına Gorica’da başladı. 2014’de Parma’ya transfer olan orta saha oyuncusu Çaykur Rizespor’da forma giymekteydi.

Merkez orta saha mevkiinde oynayan 1.81 cm uzunluğundaki futbolcu, yüksek pas başarısıyla öne çıkmayı başarıyor. Kariyerinde 264 resmi maça çıkan Sloven yetenek, kariyerine 27 gol ve 11 asistlik performans sığdırdı.



Son Güncelleme: 03.10.2020 18:26
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKAmedej Vetrih
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