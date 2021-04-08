Gaziantep FK Medipol Başakşehir maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep – Başakşehir youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 33.haftasında son şampiyon Başakşehir Gaziantep FK deplasmanına çıkıyor. Karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Ev sahibi Gaziantep geçen haftayı BAY geçmişti. Gaziantep çıktığı son iki maçtan 4 puan aldı ve ligde 47 puanla 8’inci sırada yer alıyor. Başakşehir ise bu sezon kabus gibi geçiyor. Bir ara küme düşme hattına kadar gerileyen Başakşehir geçen hafta aldığı Yeni Malatya galibiyetiyle puanını 33’e çıkardı ve 16’ıncı sıraya yükseldi.

Gaziantep evinde yenilmiyor?

Ligin ikinci yarısında inişli çıkışlı bir performans sergileyen Gaziantep FK, kendi sahasında 10 maçtır yenilmiyor. Kırmızı siyahlılarda bu sezonun en dikkat çeken ismi ise Muhammed Demir oldu. Golcü oyuncu sezonun ilk yarısında oynanan Başakşehir maçında attığı 2 golle takımının maçı 2-1 kazanmasını sağlamıştı.

Başakşehir’de eksikler düşündürüyor

Ev sahibinde 3 eksik

Medipol Başakşehir’de zorlu Gaziantep deplasmanına koronavirüs testi pozitif çıkan iki futbolcu ile sakatlıkları süren Junior Caiçara, Bolingoli ve Hasan Ali götürülmedi.

Gaziantep FK’da teknik direktör Sa Pinto kart cezası nedeniyle bu maçı tribünden takip edecek. Ayrıca Kana Bıyık, Andre Sousa ve Jefferson’da sakatlıkları nedeniyle maçta görev yapamayacak.

Muhtemel 11’ler

Gaziantep FK:

Başakşehir:

Gaziantep FK Medipol Başakşehir karşılaşması kaçta başlıyor?

Günay, Olkowski, Miranda, Tosca, Morais, Vetrih, Rashid, Kenan, Maxim, Mirallas, MuhammetVolkan, Ömer Ali, Ponck, Duarte, Cemali, Tolga, Youssouf, Visca, Deniz, Giuliano, Demba Ba

Gaziantep FK Başakşehir maçı 8 Nisan Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak. Kalyon Stadı’nda gerçekleşecek müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak. Karşılaşmaya saatler kala nefesler tutuldu.

Gaziantep FK Medipol Başakşehir maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.