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Gaziantep FK Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Gaziantep Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 33.hafta heyecanı Gaziantep FK Medipol Başakşehir maçıyla devam ediyor. Futbol severler Gaziantep FK Medipol Başakşehir Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Gaziantep Başakşehir Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

08 Nisan 2021 Perşembe 17:55
Gaziantep FK Medipol Başakşehir Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle –Gaziantep Başakşehir Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 33.haftasında Gaziantep FK sahasında Medipol Başakşehir’i ağılıyor. Karşılaşma öncesi her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Ev sahibi Gaziantep şu ana kadar ligde 47 puan topladı ve 8’inci sırada yer alıyor. Deplasman ekibi Başakşehir ise ligde 33 puanla 16’ıncı sırada yer alıyor.

Gaziantep FK Medipol Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Gaziantep FK Başakşehir maçı 8 Nisan Perşembe günü saat 16:00’da başlayacak. Kalyon Stadı’nda gerçekleşecek müsabaka beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.

Muhtemel 11’ler

Gaziantep FK:

Günay, Olkowski, Miranda, Tosca, Morais, Vetrih, Rashid, Kenan, Maxim, Mirallas, Muhammet

Başakşehir:

Volkan, Ömer Ali, Ponck, Duarte, Cemali, Tolga, Youssouf, Visca, Deniz, Giuliano, Demba Ba

Gaziantep’te tek eksik Andre Sousa

Ligin ilk yarısında başarılı bir performans sergileyen Gaziantep ikinci yarıda düşüş yaşasa da, oturmuş kadrosuyla ligin dişli takımları arasında yer alıyor. Zorlu Başakşehir maçı öncesi Gaziantep’te tek eksik Andre Sousa olarak öne çıkıyor.

Öte yandan Gaziantep FK teknik direktör Sa Pinto’da cezası nedeniyle maçı tribünden takip edecek.

Başakşehir’de eksikler can sıkıyor

Süper Lig’in son şampiyonu Medipol Başakşehir kabus gibi bir sezon geçiriyor. Başakşehir’de eksik oyuncularda da teknik heyeti zorluyor. İstanbul temsilcisinde bu maçta Mbombo, Caiçara, Rafael ve Hasan Ali Kaldırım sakatlıkları nedeniyle yer alamayacak.

Gaziantep FK Başakşehir maçı izle

Gaziantep FK Başakşehir maçı saat 16:00’da başlayacak. Hakem Abdulkadir Bitigen’in düdük çalacağı karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı beIN Sports aboneleri takip edebilecek. Süper Lig’in yayın hakları beIN Medya’nın elinde yer alıyor. Bu nedenle maçı yalnızca aboneler izleyebiliyor.

Buna karşın maçları intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak söz konusu siteler kaçak yayın yapmaktadır. Kaçak yayınlar yasal olmadığı gibi alınan yeni karar sonrasında bu yayınları izleyen kişiler hakkında da adli işlem yapılmaktadır. Kaçak yayınlarda maçlar 4-5 dakika geride gelmekte olup, verilen reklamlar üzerinden virüste bulaşabiliyor.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.

 

 



Son Güncelleme: 08.04.2021 17:55
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKBaşakşehirSüper LigBeınsports
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