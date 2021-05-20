Gaziantep FK İlk Transferi Erol Bulut Yaptı

Süper Lig de yeni takımı Gaziantep FK olan Erol Bulut anlaşmaları sonlandırdı. İlk transfer işlemleri başlatılması üzerine Bulut isteği üzerine ilk isim açıklandı. Antep kulübü Erol Bulut’un sunmuş olduğu liste üzerine Yeni Malatyaspor forması giyen Benjamin Tetteh anlaşılan ilk isim oldu.

Yeni Malatyaspor da forma giyen Benjamin Tetteh ile anlaşma yapan Gaziantep FK 1 yıllık kiralama üzerine transfer işlemlerini gerçekleştirdi. İsmini attığı goller ile duyuran Tetteh Malatyaspor forması ile 32 maçta 5 gol, 4 asist yaparak ilgi gördü. Yeni sezonda Gaziantep FK da forma giyecek Tetteh performansı merak konusu oldu.