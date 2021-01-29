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Gaziantep FK – Galatasaray Beinsports HD 1Justin T, jestyayın, taraftarium24, selçuksports - GS Gaziantep maç bilgileri

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29 Ocak 2021 Cuma 19:06
Gaziantep FK – Galatasaray Beinsports HD 1Justin T, jestyayın, taraftarium24, selçuksports - GS Gaziantep maç bilgileri
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Justin TV Gaziantep FKGalatasaray Beinsports HD 1 Bedava, Jestyayın, Taraftarium24, Selçuksports İzle

Süper Lig’de 2.yarı heyecanı yeniden başladı. 21 haftalık yeni periyodun ilk haftasında Gaziantep Futbol Kulübe ile Galatasaray takımları karşılaşıyor. Ligin 2.yarısında takımlar birbirinden güçlü kadrolarıyla sahaya çıkıyor. Galatasaray zorlu Antep deplasmanında 3 puan alarak şampiyonluğa olan ortaklığını sürdürmek istiyor. Gaziantep FK yeni kararlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Takımın teknik direktörlüğünde değişiklik yapan Gaziantep FK, bu maçta da elindeki bütün kozlarını kullanarak sahadan başarıyla ayrılmayı hedefliyor. Gaziantep FK Galatasaray maçını canlı izlemek isteyen futbol severler de bedava maç yayını linkini intenette araştırmaya başladı.

Galatasaray- Gaziantep FK Karşılaşması Hakkında Detaylar!

Gaziantep FK- Galatasaray maçı saat 19.00’da, Gaziantep takımının ev sahipliği yapmasıyla Kalyon Stadyumu’nda oynanıyor. Karşılaşmanın hakemlik görevini ise Mete Kalkavan üstleniyor. Mete Kalkavan’ın yardımcılığını yapacak hakemler ise, Serkan Ok ve Ceyhun Sesigüzel olacaktır. Gaziantep-Galatasaray karşılaşması, resmi yayıncı kuruluş olan Beinsports HD1 kanalından naklen yayınlanacak.

Takımların Opta Verileri

Galatasaray ile oynadığı üç Süper Lig maçını da kazanamayan Gaziantep FK (1B 2M), evindeki tek karşılaşmada rakibine 2-0 mağlup olmuştu (Kasım 2019).

Son dört Süper Lig maçının ikisini kaybeden Gaziantep FK (1G 1B), sezonun ilk 16 karşılaşmasında tek yenilgi almıştı (8G 7B).

Deplasmanda çıktığı son Süper Lig maçında Yeni Malatyaspor'u 1-0 yenen Galatasaray, bu sezon üst üste iki dış saha karşılaşmasında kalesini gole kapatamadı.

Evinde oynadığı son 17 Süper Lig maçını kaybetmeyen Gaziantep FK (9G 8B), ligde devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi konumunda.

Süper Lig'de çıktığı son iki maçta puan bırakmayan Galatasaray, bu sezon sadece bir kez üç maçlık galibiyet serisi yakaladı (Ekim-Kasım 2020).

Gaziantep FK’ın İlk 11’i

Günay, Djilobodji, Tosça, Jefferson, Güray, Olkowski, Oğuz, Mirallas, Maxim, Vetrih, Dicko

Galatasaray’ın İlk 11’i

Muslera, Linnes, Donk, Marcao, Saracchi, Belhanda, Taylan, Emre Akbaba, Arda Turan, Emre Kılınç, Babel

Gaziantep FK- Galatasaray maçını canlı yayınlar aracılığıyla izlemek isteyen futbolseverler, bazı sitelerden maçı canlı bir şekilde izlemek için çeşitli sitelerden linkler arıyor. Fakat Beinsports kanalından hariç verilen bütün yayınların hepsi kaçak ve yasadışıdır. Bunun bilgisini değerli okuyucularımıza hatırlatmakta fayda var. Süper Lig maçlarının hepsi resmi yayıncı kuruluş olan Beinsports'ta yayınlanıyor. Başka sitelerden yayınlanan canlı maç linkleri tatmiyle korsandır. 



Son Güncelleme: 29.01.2021 19:06
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Galatasaray-Gaziantep FKGalatasarayGaziantep FKFutbolCanlı Maç
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