Gaziantep FK, Fenerbahçe hazırlıklarına başladı!

Gaziantep Futbol Kulübü, Fenerbahçe maçına hazırlanmaya başladı!

İçine girmiş olduğumuz Süper Lig 13.haftada Gaziantep FK, karşı karşıya geleceği Fenerbahçe için hazırlıklara başladı.

Kulübün hazırlıklarla ilgili yaptığı açıklamada, kulüp tesislerinde teknik direktör Marius Sumudica başkanlığında yapılan antrenman yaklaşık olarak 1 saat sürdü.

Önceki gün Ziraat Kupası Türkiye maçında Kocaelispor’a karşı oynayan takımın, takım içinde yapılan idmandan ayrı olarak özel bir program ile çalıştığı antrenmanda, diğerleri ısınma hareketlerinin sonrasında pas uygulamaları yaptı.

Takımın yaptığı dar sahada oynanan çift kale maçtan sonra antrenman sona erdi.

Gaziantep Futbol Kulübü takımı, yarın yeniden bir antrenman yaparak gereken hazırlıkları tamamlayacak ve kampa girecek.