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Gaziantep FK çıkışını sürdürdü!

Süper Lig’in 19. haftasında Gaziantep FK ile Kayserispor karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 2-1 kazandı. Zirve takibini sürdüren Gaziantep puanını 34 yaptı ve maç fazlasıyla 3. sıraya oturdu.

16 Ocak 2021 Cumartesi 19:32
Gaziantep FK çıkışını sürdürdü!
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Süper Lig’de 19. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün oynanan karşılaşmada, Gaziantep FK ile Kayserispor karşılaştı. Zirve mücadelesi veren Gaziantep FK, alt sıralarda bulunan rakibini 2-1 yendi ve puanını 34’e yükseltti. Maç fazlasıyla 3. sırayan yükselen ev sahibinin gollerini, 31. dakikada kendi kalesine Kvrzic ve 77. dakikada penaltıdan Maxim kaydetti.

Maçtan puansız ayrılan konuk Kayserispor’un tek golü ise 61. dakikada Kolovetsios’tan geldi. Bu sonuçla 16 puanda kalan deplasman ekibi, 18. sırada kendine yer buldu ve düşme potasından kurtulamadı.

Gaziantep FK sıradaki maçını, 20 Ocak Çarşamba saat 16:00’da Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacak. Kayserispor ise 19 Ocak Salı günü evinde Başakşehir ile karşılacak. Bu mücadele saat 16:00’da başlayacak.



Son Güncelleme: 16.01.2021 19:32
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Anahtar Kelimeler:
Süper LigGaziantepKayserispor
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