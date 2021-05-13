Gaziantep FK Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep - Rize Beinconnect youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 41’inci haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Karşılaşma öncesi her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı. Ev sahibi Gaziantep FK bu maç öncesinde ligde 55 puanla 8’inci sırada yer alırken, Rizespor 45 puanla 12’inci sırada yer alıyor.

Gaziantep FK Çaykur Rizespor maçı saat kaçta?

Gaziantep FK Çaykur Rizespor karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Kalyon Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Ligin ikinci yarısında düşüşe geçen ve Avrupa hedefinden uzaklaşan Gaziantep FK, ligde rahat konumda yer alıyor. Rizespor ise Bülent Uygun’un takımın başında gelmesiyle çıkışa geçti ve küme düşme hattından uzaklaştı.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi Gaziantep FK’da sakatlıkları süren Kana Bıyık, Vetrih ve Tosca ile kart cezalısı Miranda karşılaşmada yer alamayacak.

Gaziantep FK Rizespor maç özeti

11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak olan Gaziantep FK Rizespor karşılaşması öncesi nefesler tutuldu. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK Çaykur Rizespor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.