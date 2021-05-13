İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle sosyal medyada şov yaptı
Yasmin Erbil, süper mini elbisesiyle...
Engin Akyürek ve Pınar Deniz arasında bomba niteliğinde aşk iddiası!
Engin Akyürek ve Pınar Deniz...

Gaziantep FK Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep - Rize Beinconnect youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 41.haftasında Gaziantep FK Çaykur Rizespor'u ağırladı. Büyük heyecana sahne olan maçın ardından futbol severler Gaziantep FK Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Gaziantep - Rize Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

13 Mayıs 2021 Perşembe 21:25
Gaziantep FK Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep - Rize Beinconnect youtube geniş özeti ve maçın golleri
Takip Et:

Süper Lig’in 41’inci haftasında Gaziantep FK sahasında Çaykur Rizespor’u konuk edecek. Karşılaşma öncesi her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı. Ev sahibi Gaziantep FK bu maç öncesinde ligde 55 puanla 8’inci sırada yer alırken, Rizespor 45 puanla 12’inci sırada yer alıyor.

Gaziantep FK Çaykur Rizespor maçı saat kaçta?

Gaziantep FK Çaykur Rizespor karşılaşması 11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak. Kalyon Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports ekranlarından yayınlanacak.

Ligin ikinci yarısında düşüşe geçen ve Avrupa hedefinden uzaklaşan Gaziantep FK, ligde rahat konumda yer alıyor. Rizespor ise Bülent Uygun’un takımın başında gelmesiyle çıkışa geçti ve küme düşme hattından uzaklaştı.

Karşılaşma öncesinde ev sahibi Gaziantep FK’da sakatlıkları süren Kana Bıyık, Vetrih ve Tosca ile kart cezalısı Miranda karşılaşmada yer alamayacak.

Gaziantep FK Rizespor maç özeti

11 Mayıs Salı günü saat 20:30’da başlayacak olan Gaziantep FK Rizespor karşılaşması öncesi nefesler tutuldu. Kalyon Stadı'nda oynanacak karşılaşma öncesi her iki takımda son hazırlıklarını tamamladı.

Gaziantep FK Çaykur Rizespor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.


Son Güncelleme: 13.05.2021 21:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Süper LigMaç özetiHataysporBeşiktaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaraylı Emre Akbaba'dan Şampiyonluk Mesajı
Galatasaraylı Emre Akbaba'dan Şampiyonluk Mesajı
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Fenerbahçe en son ne zaman şampiyon oldu? FB'nin son şampiyonluğu hangi tarihte?
Süper Lig şampiyonu ne kadar gelir elde ediyor? Süper Lig 1. 2. ve 3. takımlar ne kadar para alacak?
Süper Lig şampiyonu ne kadar gelir elde ediyor? Süper Lig 1. 2. ve 3. takımlar ne kadar para alacak?
Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Göztepe Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA 29 Mayıs Şampiyonlar Ligi finali neden alındı? Şampiyonlar Ligi final maçı nerede oynanacak?
UEFA 29 Mayıs Şampiyonlar Ligi finali neden alındı? Şampiyonlar Ligi final maçı nerede oynanacak?
Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e Övgüler
Fatih Terim'den Mostafa Mohamed'e Övgüler

Popüler Haberler

Gaziantep FK Çaykur Rizespor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep - Rize Beinconnect youtube geniş özeti ve maçın golleri
SGK cenaze yardımı nasıl alınır? 2021 SGK ölüm yardım başvurularında gereken evraklar
PTT'denö özel borç transfer ve yapılandırma kredisi Mayıs 2021
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 13 Mayıs 2021 Perşembe tarihli önemli gelişme
Galatasaraylı Emre Akbaba'dan Şampiyonluk Mesajı
Saç ekimi uzmanı nedir, ne iş yapar, hangi sertifikaları almalıdır?
Sol Yanım dizisi izlenme Oranları Nasıl? Reyting sonuçları ne durumda? Sol Yanım dizisi izlendi mi tutuldu mu?
Cemre Kemer Yeni Evini Sosyal Medya da Paylaştı
İş sağlığı ve güvenliği devlet destekleri nasıl hesaplanır? 2021 İSG devlet desteği şartları
Halkbank ev hanımlarına kredi kampanyası kredi tutarları ve aylık taksit tutarları 2021
Volvo XC90 teknik özellikleri nelerdir? 2021
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Kesiş karakterine Volkan Uygun hayat veriyor
Güz Masalı Dizisi Tekrarları Hangi gün yayınlanacak? Güz Masalı dizisi Saat kaçta yayınlanacak?
Ziraat Bankası sera kredisi şartları 2021
Maraşlı Zeliş kimdir? Bedriye Roza Çelik hakkında bilgiler
Alev Alev konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
Kaymakamlık sosyal yardımları nelerdir? Kaymakamlık yardımlarına nasıl başvuru yapılır?
Acil destek kredisine nasıl başvuru yapılır? 2021
Esnafa KOSGEB ile uygun faizli kredisi veren 13 banka Mayıs 2021
Şubeye gitmeden kredi nasıl çekilir? Bankaların anında kredi başvuru şartları
Google haritalar yer ekleme nasıl yapılır? 2021 Google haritalara işletme ve yer ekleme

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.