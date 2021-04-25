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Gaziantep FK BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep - Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri

Süper Lig’in 37.haftasında Gaziantep FK BB Erzurumspor ile karşılaştı. Nefes kesen maçın ardından futbol severler Gaziantep FK BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izleme ekranını merak ediyor. BeIN Sports Gaziantep - Erzurum Youtube geniş özeti ve maçın golleri.

25 Nisan 2021 Pazar 17:43
Gaziantep FK BB Erzurumspor maç özeti ve golleri izle | Bein Sports Gaziantep - Erzurum youtube geniş özeti ve maçın golleri
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Süper Lig’in 37.haftasında son üç maçını kazanamayan Gaziantep FK ile küme düşmeme yarışında her maça final olarak çıkan BB Erzurumspor karşı karşıya geliyor.

Zorlu maç öncesi ev sahibi Gaziantep FK ligde çıktığı 34 karşılaşmada 13 galibiyeti 12 beraberlik ve 9 yenilgi ile 51 puan topladı. Güneydoğu ekibi 51 puanla ligde 8’inci sırada yer alıyor.

Erzurumspor ligde bu maç öncesi ligde 34 karşılaşmada 8 galibiyet, 10 beraberlik ve 17 yenilgi ile 34 puan topladı. Dadaşlar 34 puanla ligde 20’inci sırada yer alıyor.

Muhtemel 11’ler

Gaziantep FK:

Çağlar, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Rashid, Vetrih, Maxim, Güray, Mirallas, Muhammet

Erzurumspor:

Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Boumal, Omolo, Obertan, Cenk Ahmet, Emrah, Gomes

Gaziantep’te 6 isim sınırda

Zorlu Erzurumspor karşılaşması öncesi ev sahibi Gaziantep’te 6 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Jefferson, Morais, Maxim, Kenan, Miranda ve Mirallas bu karşılaşmada kart görmeleri durumunda bir sonraki maçta yer alamayacak. Güneydoğu temsilcisinde bu karşılaşma öncesi tek eksik ise sakatlığı bulunan Kana Bıyık.

Erzurum’da 3 oyuncu sınırda

Ligin bitimine az bir süre kala küme düşmeme yarışında her maça final olarak çıkan Erzurumspor’da 3 oyuncu sarı kart sınırında bulunuyor. Teknik direktör Yılmaz Vural kümede kalma yarışında her oyuncuya ihtiyacı olduğu ve gereksiz kart görmeleri için uyarılarda bulundu.

Dadaşlarda bu maç öncesi Schwechlen, Novikovas ve Gomes sarı kart sınırında bulunuyor.

Gaziantep FK BB Erzurumspor maçı ne zaman başlıyor?

Gaziantep FK BB Erzurumspor karşılaşması 25 Nisan Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Kalyon Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından futbol severlerin beğenisine sunulacak. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak. Zorlu karşılaşma öncesi nefesler tutuldu.

Gaziantep FK BB Erzurumspor maçı geniş özeti ve goller için tıklayınız.




Son Güncelleme: 25.04.2021 17:43
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKBb ErzurumsporMaç özeti
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