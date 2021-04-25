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Gaziantep FK BB Erzurumspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Gaziantep Erzurum Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını

Süper Lig’de 37.hafta heyecanı Gaziantep FK BB Erzurumspor maçıyla devam ediyor. Küme düşme hattını yakından ilgilendiren maç öncesi futbol severler Gaziantep FK BB Erzurumspor Justin TV, beIN Sports 1, Jestyayın izle ve Gaziantep Erzurum Taraftarium24, Selçuk Sports, Netspor yayınını araştırıyor.

25 Nisan 2021 Pazar 15:32
Gaziantep FK BB Erzurumspor Justin TV Bein Sports 1 Jestyayın izle – Gaziantep Erzurum Taraftarium24 Selçuk Sports Netspor yayını
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Süper Lig’in 37.haftasında Gaziantep FK sahasında BB Erzurumspor’u konuk ediyor. Küme düşme hattından çıkmak isteyen Erzurumpor ile ligin dişli ekiplerinden Gaziantep FK karşılaşması öncesi nefesler tutuldu.

Gaziantep FK bu karşılaşma öncesi ligde 51 puanla 8’inci sırada yer alıyor. BB Erzurumspor ise ligde 34 puanla 20’inci sırada yer alıyor.

Gaziantep FK BB Erzurumspor maçı saat kaçta başlıyor?

Gaziantep FK BB Erzurumspor karşılaşması 25 Nisan Pazar günü saat 16:00’da başlayacak. Kalyon Stadı’nda oynanacak karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmada hakem Halis Özkahya düdük çalacak.

Muhtemel 11’ler

Gaziantep FK:

Çağlar, Olkowski, Djilobodji, Miranda, Tosca, Rashid, Vetrih, Maxim, Güray, Mirallas, Muhammet

Erzurumspor:

Szumski, Murat, Gökhan, Hasan, Schwechlen, Boumal, Omolo, Obertan, Cenk Ahmet, Emrah, Gomes

Erzurum’da hedef mutlak galibiyet

Küme düşme hattından çıkmak isteyen Erzurumspor Yılmaz Vural’ın takımın başına geçmesiyle çıkışa geçti. Alınan puanlara rağmen küme düşme hattından çıkamayan Dadaşlar her maça final olarak çıkıyor. Erzurum ekibi Gaziantep deplasmanına da mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak.

Gaziantep 3 maçtır kazanamıyor

Ligin ilk yarısında büyük bir çıkış yakalan Gaziantep FK, ikinci yarıda düşüşe geçti. Ligin ikinci yarısında inişli çıkışlı bir grafik çizen Güneydoğu temsilcisi ligde çıktığı son 3 maçı kazanamadı. Sa Pinto ve öğrencileri bu maçı kazanarak yeniden çıkışa geçmek istiyor.

Gaziantep FK BB Erzurum canlı izle

25 Nisan Pazar günü saat 16:00’da başlayacak olan Gaziantep Erzurumspor karşılaşması beIN Sports 2 ekranlarından izleyiciye sunulacak. Büyük heyecana sahne olacak karşılaşmayı Digitürk aboneleri takip edebilecek.

Buna karşın maçı intenette yayınlayan bazı sitelerde bulunuyor. Ancak bu siteler kaçak yayın yapmakta olup, yasal değildir. Ayrıca kaçak yayınlar 4-5 dakika geriden gelip, kesintili olarak yayın yapmaktadır.

Bu maçı reklamsız, kesintisiz, HD kalitesinde izlemek için bu linke tıklayarak Digitürk'e abone olmalısınız.




Son Güncelleme: 25.04.2021 15:32
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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FKBb ErzurumsporSüper Lig
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