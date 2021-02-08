İstanbul 12°
parçalı bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Gaziantep FK 4 maç sonra kazandı: Gaziantep FK 2-0 Göztepe

Süper Lig’in 24. haftasında Gaziantep FK ile Göztepe karşı karşıya geldi. 4 maçtır galibiyet yüzü göremeyen Gaziantep FK, rakibi Göztepe’yi 2-0 yenerek bu hasrete son verdi.

08 Şubat 2021 Pazartesi 18:47
Gaziantep FK 4 maç sonra kazandı: Gaziantep FK 2-0 Göztepe
Takip Et:

Süper Lig’de 24. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Gaziantep FK, Göztepe’yi konuk etti. Gaziantep Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetti. Sumudica’nın ayrılığının ardından galibiyet almakta güçlük geçen Gaziantep FK, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puana kavuştu. Gaziantep FK’nın gollerini, 54. dakikada Djilobodji ve 76. dakikada Mirallas kaydetti.

Bu sonuçla puanını 38 yapan Gaziantep FK, haftayı 7. sırada tamamladı. Maçtan puansız ayrılan Göztepe ise 26 puanda kaldı ve 12. sırada kendine yer buldu.

Gaziantep FK sıradaki maçını 13 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak. Göztepe ise 14 Şubat Pazar günü evinde Başakşehir’i ağırlayacak.



Son Güncelleme: 08.02.2021 18:47
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Süper LigGaziantep FKGöztepe
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Denizlispor'da 7 yönetici istifa dilekçesini kulübe iletti!
Denizlispor'da 7 yönetici istifa dilekçesini kulübe iletti!
Real Madrid zirve takibini sürdürüyor: Real Madrid 2-0 Getafe
Real Madrid zirve takibini sürdürüyor: Real Madrid 2-0 Getafe
İtalya Kupası’nda finale yükselen ilk takım belli oldu!
İtalya Kupası’nda finale yükselen ilk takım belli oldu!
Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, Fenerbahçe Başakşehir maçını statta takip etti
Nihat Özdemir ve Şenol Güneş, Fenerbahçe Başakşehir maçını statta takip etti
Galatasaray, Marcao ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor
Galatasaray, Marcao ile sözleşme uzatmaya hazırlanıyor
Christoph Daum'dan İstanbul paylaşımı
Christoph Daum'dan İstanbul paylaşımı

Popüler Haberler

Emanet dizisi Selim kimdir? Osman Aydın doğum tarihi
TRT 1 Acemi Anneler dizisi nerede çekiliyor? Dizi çekim yeri ve set adresi
Kanal D Yatıya Misafirim Var yarışması başvuru formu
Türkan Hanımın Konağı dizisi Rabia karakterini kim canlandırıyor? Arzu Yanardağ biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Emanet dizisi Bora (Göksel Kayahan) kimdir?
Türkan Hanımın Konağı dizisi Zehra kimdir? Almira Tuğgül Küçükoğlu kimdir, nereli yaşı kaç?
HGS bakiye ve borç sorgulama 2021
Exxen Şeref Bey'in konusu ve oyuncu kadrosu
Kalk Gidelim yeni bölüm yok mu, bitti mi? TRT 1 Kalk Gidelim neden yayınlanmıyor?
İŞKUR TYP aylığı kaç paradır? 2021 İŞKUR program ve maaş tutarları
Kredi kartı limit arttışı nasıl yapılır? En fazla limit nasıl seçilir?
Müge Anlı ve Esra Erol’un yeni sezon ne zaman başlayacak? Programların başlangıç tarihi belli oldu
Ev kadınlarına iş kurmaları için faizsiz kredi desteği
Beyaz TV Derin Futbol ekranlarında Abdülkerim Durmaz'dan küfür skandalı
Netflix Bronx filmi konusu ve oyuncuları
TV8 canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TV8'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba
Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Twitter tt olmak için kaç tweet gerekir? Twitter’da TT nasıl olunur?
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
iddaa uzatmalar dahil mi 2020? Nesine, Bilyoner İddaa'da uzatmalarda atılan gol sayılır mı?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.