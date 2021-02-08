Gaziantep FK 4 maç sonra kazandı: Gaziantep FK 2-0 Göztepe

Süper Lig’de 24. hafta karşılaşmaları tüm hızıyla devam ediyor. Günün ilk maçında Gaziantep FK, Göztepe’yi konuk etti. Gaziantep Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi, hakem Volkan Bayarslan yönetti. Sumudica’nın ayrılığının ardından galibiyet almakta güçlük geçen Gaziantep FK, rakibini 2-0 mağlup ederek 3 puana kavuştu. Gaziantep FK’nın gollerini, 54. dakikada Djilobodji ve 76. dakikada Mirallas kaydetti.

Bu sonuçla puanını 38 yapan Gaziantep FK, haftayı 7. sırada tamamladı. Maçtan puansız ayrılan Göztepe ise 26 puanda kaldı ve 12. sırada kendine yer buldu.

Gaziantep FK sıradaki maçını 13 Şubat Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda oynayacak. Göztepe ise 14 Şubat Pazar günü evinde Başakşehir’i ağırlayacak.