Gaziantep 3 - Fenerbahçe 1 maç özeti izle - Gaziantep FB 3 1 özeti ve maçın golleri

Süper Lig 13. hafta da Cumartesi akşamı oynanan Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı Gaziantep’in 3-1 ‘lik skorla devam ediyor. TFF Süper Lig 13. hafta da oynanan maçta ev sahipliğini Gaziantep Futbol Kulübü yaptı.

Maçın ilk yarısı Gaziantep’in 3-1’lik galibiyeti ile bitti.

Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe