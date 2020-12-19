Gaziantep 3 - Fenerbahçe 1 maç özeti izle - Gaziantep FB 3 1 özeti ve maçın golleri

Süper Lig 13. hafta da Cumartesi akşamı oynanan Gaziantep FK – Fenerbahçe maçı Gaziantep’in 3-1 ‘lik skorla devam ediyor. TFF Süper Lig 13. hafta da oynanan maçta ev sahipliğini Gaziantep Futbol Kulübü yaptı.
Gaziantep FK 3-1 Fenerbahçe
- 4′ Olkowski’nin ortasında Muhammet’in kafa vuruşu Oytun’da kaldı.
- GOL! 10′ Güray’ın serbest vuruşunda top direkten döndü. Gutavo’ya çarpıp kale sahası içinde kalan topu iyi takip eden Vetrih ağları havalandırdı. 1-0
- 16′ Ferdi’nin ceza sahası dışından çektiği şut kaleyi bulmadı.
- GOL! 24′ Nazım’ın ortasında ceza sahası içinde Pelkas, boş durumda yaptığı gelişine vuruşla topu ağlara gönderdi.
- 36′ Pelkas’ın ceza sahası dışından çektiği sert şutu Günay son anda konere çeldi.
- 39′ Tisserand’ın ceza sahası içinde topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.
- GOL! 40′ Penaltıyı kullanan Maxim, topu ağlarla buluşturdu. 2-1
- 48′ Cisse’nin pasında ceza sahası içinde Pelkas’ın yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.
- 54′ Pelkas’ın serbest vuruşta kaleye çektiği şut, az farkla auta çıktı.
- 57′ Sangare’nin ortasında Cisse’nin yaptığı kafa vuruşu kaleyi tutmadı.
- 60′ Novak’ın ortasında Cisse’nin boş kaleye yaptığı kafa vuruşunda top direkten döndü.
- 62′ Pelkas’ın ceza sahası dışından çektiği sert şut Günay’da kaldı.
- 71′ Yapılan ortada ceza sahası içinde topla buluşan Ademi’nin vuruşu üstten auta çıktı.
- GOL! 90+5′ Kenan’ın kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 3-1
Son Güncelleme: 19.12.2020 21:13