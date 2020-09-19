Gareth Bale yeniden Tottenham'a geri döndü

Gareth Bale yıllar sonra yeniden Tottenham Hotspur’a döndü. Tottenham Gallerli oyuncunun transferini resmen açıkladı. Bale 2012 – 2013 sezonunda rekor bonservis bedeli ödenerek Real Madrid’e transfer olmuştu.

Gareth Bale 2020 – 2021 sezonunu kiralık olarak Tottenham’da geçirecek. Ayrıca oyuncunun maaşının yüzde %50’si Real Madrid tarafından ödenecek. Ayrıca Bale’nin Londra ekibinde giyeceği forma numarası da açıklandı. Bale Tottenham’da 9 numaraları formayı terletecek.

Gareth Bale 2013 yılında transfer olduğu Real Madrid’de sakatlıklar geçirmiş ve düzenli forma şansı bulamamıştı. Bale Madrid’de 4 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve 2 La Liga şampiyonluğu yaşadı. Tottenham Bale transferi için Real Madrid’e 15 Milyon Euro ödeyecek.