Gareth Bale yeniden Tottenham'a geri döndü

Gareth Bale yıllar sonra yeniden Tottenham Hotspur’a döndü. Tottenham Gallerli oyuncunun transferini resmen açıkladı. Bale 2012 – 2013 sezonunda rekor bonservis bedeli ödenerek Real Madrid’e transfer olmuştu.
Gareth Bale 2013 yılında transfer olduğu Real Madrid’de sakatlıklar geçirmiş ve düzenli forma şansı bulamamıştı. Bale Madrid’de 4 UEFA Şampiyonlar Ligi Şampiyonluğu ve 2 La Liga şampiyonluğu yaşadı. Tottenham Bale transferi için Real Madrid’e 15 Milyon Euro ödeyecek.
Son Güncelleme: 19.09.2020 20:51