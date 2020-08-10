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Galatasayar'da yılın transferi olacak isim Mario Götze!

Transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da beklenmeyen bir isim masaya yatırıldı. Takım tarafından yapılan açıklamalar ve uluslararası basında yer alan haberlere göre Galatasaray boşta olan Mario Götze ile görüşmelere başlayacak. Transfer görüşmeleri olumlu geçerse yeni 10 numara Mario Götze olacak.

10 Ağustos 2020 Pazartesi 22:34
Galatasayar'da yılın transferi olacak isim Mario Götze!
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Transfer sezonunu sessiz sakin geçiren Galatasaray’da büyük transferler için adım atılmak üzere. Yapılan açıklamalara göre Galatasaray Borussia Dortmund ile sözleşmesi bitecek olan Mario Götze ile anlaşmaya çalışacak.

Yeni sezon çalışmalarında ilk transferlerini gerçekleştiren Galatasaray orta saha takviyesi yapmak için dünya yıldızı isimle görüşmeye başlayacak. Alman yıldız futbolcu Mairo Götze ile görüşmelere hazırlanan Galatasaray Borussia Dortmund’un kapısını çalacak.


MLS kulüplerinden Cincinnati ile ilgili açıklama yapan Travis Grimes Götze’nin MLS’e transferi hakkında açıklama yaparken önce Galatasaray ile görüşülecek dedi. Grimes attığı tweette, ‘Götze yarın akşam Galatasaray ile görüşecek. Bu teklifi kabul etmezse ki Galatasaray'a yakın kaynaklar etmeyeceğini söylüyor işte o zaman Cincinnati'ye gelebilir’

Açıklamalar sonrasında İspanya basınından tanınan spor yazarı Juan G. Arango konu hakkında, ‘Galatasaray, istenen 2.5 milyon Euro'yu ödemeye hazır’ açıklamasında bulundu.

2013 yılında Borussia Dortmund’tan Bayen Münih’e 37 milyon Euro karşılığında transfer olan Götze, 2016 yılında eski takımı Dortmund’a 22 milyon Euro karşılığında geri dönmüştür. Eski takımına tekrar geldiğinde istediği performansı veremeyen 28 yaşında ki Götze’nin bu yaz kontratı bitmesine rağmen yeni takımından bir girişim olmayınca takımdan ayrıldı.



Son Güncelleme: 10.08.2020 22:34
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