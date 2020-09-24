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Galatasaraylı Saracchi Fenerbahçe maçına yetişebilir!

Ligin 2. haftasında Başakşehir ile oynayan Galatasaray Saracchi'nin sakatlığı ile büyük şok yaşamıştı. Derbiye yetişmeyeceği düşünen Saracchi'nin sağlık durumunun beklenenden iyi olması sonrasında derbide forma giyebileceği belirtildi.

24 Eylül 2020 Perşembe 23:06
Galatasaraylı Saracchi Fenerbahçe maçına yetişebilir!
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Galatasaray’ın ligin 2. Haftasında Başakşehir ile oynadığı maçın 59. Dakikasında sakatlanarak maçtan alınan Saracchi’nin derbide oynaması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.


Doktorlar Saracchi ile ara vermeden ilgilenirken yapılan son açıklama Saracchi’nin derbiye yetişebileceğini belirtti.

Rotasyona gidilecek

Fatih Terim Fenerbahçe derbisinde rotasyona gitmemek için Hajduk Split maçında farklı oyuncuları sahaya sürecek.

İlk 11 kadrosunu Fenerbahçe maçına saklamak isteyen Terim Avrupa Ligi maçında Babel, Diagne ve Ömer Bayram’a yer vererek derbi öncesi ilk 11 oyuncularını dinlendirecek.

 



Son Güncelleme: 24.09.2020 23:06
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GalatasarayDerbiSaracchi
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