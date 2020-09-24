Galatasaraylı Saracchi Fenerbahçe maçına yetişebilir!

Galatasaray’ın ligin 2. Haftasında Başakşehir ile oynadığı maçın 59. Dakikasında sakatlanarak maçtan alınan Saracchi’nin derbide oynaması ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Rotasyona gidilecek

Doktorlar Saracchi ile ara vermeden ilgilenirken yapılan son açıklama Saracchi’nin derbiye yetişebileceğini belirtti.

Fatih Terim Fenerbahçe derbisinde rotasyona gitmemek için Hajduk Split maçında farklı oyuncuları sahaya sürecek.

İlk 11 kadrosunu Fenerbahçe maçına saklamak isteyen Terim Avrupa Ligi maçında Babel, Diagne ve Ömer Bayram’a yer vererek derbi öncesi ilk 11 oyuncularını dinlendirecek.