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Galatasaraylı Ryan Babel'den taraftara beklenmedik cevap!

Galatasaray'da performansı ile sürekli eleştirilen Babel yine taraftara verdiği cevap ile spor gündeminde yer alıyor. Eleştiri yapan taraftara 'korkak herif' yanıtı ile cevap veren Babel pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı.

09 Ocak 2021 Cumartesi 16:03
Galatasaraylı Ryan Babel'den taraftara beklenmedik cevap!
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Beşiktaş’ta gösterdiği performans sonrasında Galatasaray’a transfer olan ancak istenilen performansı tam anlamı ile veremediği için taraftarların sık sık eleştirdiği Ryan Babel’den taraftara sosyal medya üzerinden beklenmedik bir yanıt geldi.

Hollandalı yıldız Ryan Babel’e yapılan ‘Umarım Florya’ya gittiğimde orada olmazsın’ diyen taraftara Babel ‘Bunun için 2 yıl beklemek zorundasın korkak herif’ yanıtını verdi.

Galatasaray’dan aldığı maaş ve performansı ile sürekli eleştirilerin odağında olan Babel tartarlar ile tartışmaları ile de gündeme gelmeye devam ediyor. Bedelsiz olarak Galatasaray’a gelen ancak yüksek maaşı ile istenilen performanstan uzak olan 34 yaşındaki Hollandalı oyuncunun 2022 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.

 



Son Güncelleme: 09.01.2021 16:03
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GalatasarayBabelTaraftarCevapEleştiri
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