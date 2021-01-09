Galatasaraylı Ryan Babel'den taraftara beklenmedik cevap!

Beşiktaş’ta gösterdiği performans sonrasında Galatasaray’a transfer olan ancak istenilen performansı tam anlamı ile veremediği için taraftarların sık sık eleştirdiği Ryan Babel’den taraftara sosyal medya üzerinden beklenmedik bir yanıt geldi.

Hollandalı yıldız Ryan Babel’e yapılan ‘Umarım Florya’ya gittiğimde orada olmazsın’ diyen taraftara Babel ‘Bunun için 2 yıl beklemek zorundasın korkak herif’ yanıtını verdi.

Galatasaray’dan aldığı maaş ve performansı ile sürekli eleştirilerin odağında olan Babel tartarlar ile tartışmaları ile de gündeme gelmeye devam ediyor. Bedelsiz olarak Galatasaray’a gelen ancak yüksek maaşı ile istenilen performanstan uzak olan 34 yaşındaki Hollandalı oyuncunun 2022 yılına kadar Galatasaray ile sözleşmesi bulunuyor.