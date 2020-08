Galatasaray’da forma giyen Ryan Babel, sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımlarla dikkatleri çekti. Babel, Barcelona’da ayrılma hazırlığındaki Lionel Messi’nin Galatasaray’a transferi için esprili paylaşımlar yaptı.

Babel yapmış olduğu paylaşımda Lionel Messi’nin Cim Bom formasıyla çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak ‘’Haydi transfer edelim.’’ notunu düştü.

Lets try and sign him pic.twitter.com/0aOkOsmgdG