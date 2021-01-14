İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Galatasaraylı Radamel Falcao için resmi teklifler gelmeye başladı!

Sezon başından beri sakatlıklar ile uğraşan ve katkı sağlayamadığı için gözden düşen Falcao için resmi tekliflerin geldiği açıklandı. MLS kulüplerinin Falcao için sıraya dizildiği açıklanırken gelişmeler taraftarlar tarafından merak ediliyor.

14 Ocak 2021 Perşembe 16:44
Galatasaraylı Radamel Falcao için resmi teklifler gelmeye başladı!
Takip Et:

Takıma geldiği günden beri sakatlıklar ile boğuşan Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao ile ilgili teklifler gelmeye başladı. Beklentileri karşılayamayan Falcao ile ilgili günlerdir devam eden transfer iddiaları netlik kazanmaya başladı. Yolların ayılması düşünülen Falcao ile ilgili pek çok kulüp sıraya girmiş durumda.

Yıllık 5 milyon Euro kazanan ve ekonomik zorluklar nedeni ile kulübü zorlayan Falcao takıma katkı sağlayamaması ile gündemden düşmüyor. Son olarak kurtulduğu sakatlık üzerine Antalyaspor maçına ikinci yarıda dahil olan ve 15 dakika sona tekrar sakatlanarak kenara gelen Falcao için yolun sonu göründü.

Yolların ayrılmak istendiği belirtilen ancak Falcao tarafından reddedilen görüşmeler sonucunda oyuncunun transfer olabilmesi için kulüp aramalarına başlandığı açıklandı. Takım aralamaları sonrasında tekrar görüşme yapılan Falcao maaşının %65’lik bölümünü istediğini açıkladı.

Resmi teklifler geldi

Yıldız golcü için resmi tekliflerin geldiği açıklanırken oyuncuya ilk teklifi MLS kulüplerinden Portland Timbers’ın yaptığı açıklandı. Portland Timbers’ın teknik direktörü Giovanni Savarese’nin Falcao’yu istediği açıklanırken 2020’nın son günlerinde resmi teklifin yapıldığı ve görüşmelere başlandığı açıklandı.

Sakatlıkları sonrasında İspanya’ya gönderilen Falcao Real Madrid’in fizyoterapisti Joaquin Juan’ın özel tedavisi ile rehabilitasyon çalışmalarına başladı. Geçmiş açıklamalarında MLS’te oynamak istediğini belirten Falcao’nun teklifi kabul edip etmeyeceği merak ediliyor.

 



Son Güncelleme: 14.01.2021 16:44
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FalcaoMlsTransferGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsmail Yüksek kimdir, kaç yaşında? İsmail Yüksek’in kariyeri
İsmail Yüksek kimdir, kaç yaşında? İsmail Yüksek’in kariyeri
Beşiktaş, Galatasaray derbisine özel formalar ile çıkacak!
Beşiktaş, Galatasaray derbisine özel formalar ile çıkacak!
Fenerbahçe 2005 doğumlu alt yapı oyuncusu Arda Güler ile sözleşme imzaladı
Fenerbahçe 2005 doğumlu alt yapı oyuncusu Arda Güler ile sözleşme imzaladı
Konyaspor çeyrek finalde! Konyaspor 2-1 Gaziantep FK
Konyaspor çeyrek finalde! Konyaspor 2-1 Gaziantep FK
Kulüpler Birliği’nden son dakika açıklaması. Yabancı sayısı 16 oldu!
Kulüpler Birliği’nden son dakika açıklaması. Yabancı sayısı 16 oldu!
Beşiktaş'ın Abdülkerim Bardakcı teklifine Konyaspor'dan olumsuz yanıt geldi
Beşiktaş'ın Abdülkerim Bardakcı teklifine Konyaspor'dan olumsuz yanıt geldi

Popüler Haberler

Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 14 Ocak 2021 Perşembe tarihli önemli gelişme
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Ev hanımları nasıl kredi çekebilir? 2021 Halkbank ev hanımları için kredi kampanyası
İSG devlet teşvik başvuruları nasıl yapılır? 2021
Engelli raporu bitmeden yenileme yapılır mı? 2021 Engelli raporu yenileme kaç yılda bir yapılmalı?
Ağrı askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
2021 yılında ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi için tarih belli mi, ne zaman olacak?
Seksenler Sibel kimdir? Cansın Özyosun yaşı, boyu, sevgilisi
iPhone garanti tarihi süresi hesaplama işlemi
İş Bankası Konut Kredisi 100.000 TL faiz oranları 14 Ocak 2021 Perşembe
YEE'den Açıklama! Türkçe Yeterlilik Sınavı Başvuru Tarihleri Belli Oldu!
Masumlar Apartmanı dizisi Ela kimdir? Ceren Yüksekkaya kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Emanet Zuhal kimdir? Hilal Yıldız Boyu, Kilosu, Dizileri
Netflix Bir Başkadır 2 sezon ne zaman yayınlanacak, tarih belli oldu mu?
Akrep Şahin kimdir? Taha Baran Özbek biyografisi
Subay/Yedek Subay nasıl olunur? Subay olmak için gereken koşullar nelerdir?
Pepsi yeni kampanyası ile birlikte tüm operatörlerden hediye internet dağıtacak
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 14 Ocak 2021 Perşembe
Güz Masalı hint dizisi kaç bölüm devam edecek, ne zaman final yapcak?
Ptt kargo cumartesi günleri dağıtım yapıyor mu? 2021 Ptt kargo cumartesi kaça kadar çalışıyor?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.