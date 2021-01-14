Galatasaraylı Radamel Falcao için resmi teklifler gelmeye başladı!

Takıma geldiği günden beri sakatlıklar ile boğuşan Galatasaray’ın dünyaca ünlü yıldızı Radamel Falcao ile ilgili teklifler gelmeye başladı. Beklentileri karşılayamayan Falcao ile ilgili günlerdir devam eden transfer iddiaları netlik kazanmaya başladı. Yolların ayılması düşünülen Falcao ile ilgili pek çok kulüp sıraya girmiş durumda.

Yıllık 5 milyon Euro kazanan ve ekonomik zorluklar nedeni ile kulübü zorlayan Falcao takıma katkı sağlayamaması ile gündemden düşmüyor. Son olarak kurtulduğu sakatlık üzerine Antalyaspor maçına ikinci yarıda dahil olan ve 15 dakika sona tekrar sakatlanarak kenara gelen Falcao için yolun sonu göründü.

Resmi teklifler geldi

Yolların ayrılmak istendiği belirtilen ancak Falcao tarafından reddedilen görüşmeler sonucunda oyuncunun transfer olabilmesi için kulüp aramalarına başlandığı açıklandı. Takım aralamaları sonrasında tekrar görüşme yapılan Falcao maaşının %65’lik bölümünü istediğini açıkladı.

Yıldız golcü için resmi tekliflerin geldiği açıklanırken oyuncuya ilk teklifi MLS kulüplerinden Portland Timbers’ın yaptığı açıklandı. Portland Timbers’ın teknik direktörü Giovanni Savarese’nin Falcao’yu istediği açıklanırken 2020’nın son günlerinde resmi teklifin yapıldığı ve görüşmelere başlandığı açıklandı.

Sakatlıkları sonrasında İspanya’ya gönderilen Falcao Real Madrid’in fizyoterapisti Joaquin Juan’ın özel tedavisi ile rehabilitasyon çalışmalarına başladı. Geçmiş açıklamalarında MLS’te oynamak istediğini belirten Falcao’nun teklifi kabul edip etmeyeceği merak ediliyor.