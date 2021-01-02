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Galatasaraylı Omar'ın sağlık durumu nasıl? Doktorundan son dakika açıklaması geldi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Omar Elabdellaoui'nin yüzü çocukları için havai fişek patlatmaya çalışırken yanmıştı. Omar'ın sağlık durumu hakkında bir açıklama yapan doktorundan önemli açıklamalar geldi.

02 Ocak 2021 Cumartesi 18:12
Galatasaraylı Omar'ın sağlık durumu nasıl? Doktorundan son dakika açıklaması geldi
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Yılbaşı akşamı çocukları için evinde havai fişek patlatmaya çalışan Galatasaraylı yıldız oyuncu Omar Elabdellaoui'nin yüzü havai fişekler yüzünden yandı. Sol gözünün ciddi yaralandığu Elabdellaoui'nin hastanede tedavisi devam ederken doktorundan son dakika açıklaması geldi. Omar'ın sağlık durumu hakkında bilgiler veren Prof. Dr. Vedat Kaya, ameliyatın yeni bittiğini ve Omar'ın medical tedaviye başladığını söyledi.

Norveç asıllı başarılı oyuncu Omar Elabdellaoui, Galatasaray'a sezon başında transfer olmuştu. Büyükçekmece'de bulunan evinde yılbaşı akşamı çocuklarını eğlendirmek isteyen Elabdellaoui, havai fişek patlatmak istedi. Bahçede havai fişekleri hazırlayan Omar, akşam saat 21.30 sıralarında havai fişeklerin fitillerini ateşledi. İçlerinden birinin bozuk olmasından kaynaklanan sorundan dolayı kıvılcım çıkaran havai fişek Galatasaraylı futbolcunun yüzünde patladı.

Kaldığı sitenin sağlık ambulansına haber verildi ve Omar, kulübünün sağlık sponsorluğunu üstlendiği Bahçelievler Medical Park Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Omar'ın gözündeki ciddi durum fark edildi ve buradan Ulus'ta bulunan Liv Hospital'e nakledildi.

Görme kaybı riski ve durumun ciddiyeti üzerine burada tedavi altına alınan  Omar'ın doktoru yıldız oyuncunun sağlık durumu hakkında bir açıklama yaptı. Prof. Dr. Vedat Kaya, yaptığı açıklamada oyuncunun ameliyat edildiğini ve şua na medical tedavisine başlanıldığını söyleyerek, "Görsel rehabilitasyonu için düşündüğümüz bir adım var. Bütün gelişmeler olumlu yönde. Sol gözü daha iyi durumda ve Önümüzdeki süreçte yapılacak tedaviyle daha düzgün duruma geleceğini umuyoruz." diye konuştu. Kolay bir leke nedeniyle görme yetisinin çok değişebileceğini belirten Kaya, gerektiği takdirde termal kimyasal yanık konusunda uygun görülen tedaviyi uygulayacaklarını kaydetti.

Omar Elabdellaoui'nin sağlık durumu ile yakından ilgilenen Prof. Dr. Kaya, Galatasaraylı oyuncunun her iki gözünde yaralanmaları için gerekli tetkikleri yaptıklarını belirterek tekrar sahalara dönmesi ile ilgili kendisine yöneltilen soruyu, "Şu anda futbolu konuşmak için çok erken. Tekrar bir müdahale gerekebilir mi, muhtemelen gerekecektir" şeklinde yanıtladı.



Son Güncelleme: 02.01.2021 18:12
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GalatasarayOmar ElabdellaouiSağlık Durumu Nasıl
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