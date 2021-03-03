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Galatasaraylı Omar Elabdellaoui tedavi için ABD'ye gidiyor!

Yılbaşında yüzünde havai fişek patlayan Galatasaray'ın Norveçli sağ beki Omar Elabdellaoui'nin tedavi için ABD'ye gideceği açıklandı. Futbol kariyerine devam edip edemeyeceği tedavi sonrasında belli olacak Omar'ın tedavisinin aşamaları ile ilgili açıklama yapılmadı.

03 Mart 2021 Çarşamba 21:06
Galatasaraylı Omar Elabdellaoui tedavi için ABD'ye gidiyor!
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2020 Ocak ayında kutlamalar sırasında evinde ciddi bir kaza geçiren GalatasarayOmar Elabdellaoui’nin tedavi olmak üzere Amerika’ya gittiği açıklandı. Yüzünde havai fişek patlayan Norveçli oyuncunun sıkıntılarının devam ettiği belirtildi.

Amerika’ya kök hücre nakli için gideceği belirtilen Omar’ın tedavisinin ne kadar süreceği açıklanmazken Galatasaray kulübünün bulduğu ABD’li doktor’un Omar’ın tedavisine başlayacağı belirtildi. Omar’ın tedaviler sonrasında futbol hayatına devam edip edemeyeceği belirlenecek.

Sezon sonuna doğru belli olacak futbol kariyerinden umutlu olduğu açıklayan Omar’ın Galatasaray’da ki sözleşmesinin sezon sonuna kadar dondurulduğu belirtilirken oyuncunun Galatasaray’dan yarım sezonluk 650 bin Euro alacağı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 03.03.2021 21:06
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayOmarSağ BekHavai FişekTedaviABD
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