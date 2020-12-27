Galatasaraylı Oğulcan kimdir, kaç yaşında? Oğulcan altyapısı neresi?

24 yaşında olan Galatasaraylı yetenek Oğulcan Çağlayan, Trabzonspor maçında gösterdiği başarılı futbolla büyük ses getirdi. Sezonun başlarında sarı-kırmızılı ekibe gelerek 4 yıllık sözleşme imzaladı.
Oğulcan Çağlayan, Galatasaray ile ilk golünü Trabzonspor karşılaşmasında attı. Oğulcan'ın 55. Dakikada attığı gol Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi.
Galatasaray Oğulcan kimdir?
Futbol kariyerine 2006 yılında Bahcelerüstüspor'da başladığından bu yana Ankaraspor Altyapı, Bursa Merinosspor Altyapı ve Bursaspor Altyapısında görev yaptı. 2013-2014 sezonunda Bursaspor altyapısından Gaziantepspor'a geçen futbolcu, 1.5 sezon oynadığı Gaziantepspor'da 6 gole imza atmıştır. Çağlayan, 2014-2015 sezonunun ortasında Kayseri Erciyesspor ile anlaşarak 11 maçta 3 gol attı. Genç forvet, 2015-2016 sezonunun başında Kayserispor'a kiralandı ve 34 maç oynadı ve 3 gol attı. 2016-2017 sezonunda Rizespor'a transfer olmuştu.
Rizespor ilk sezonunda 31 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine topladı. Türkiye'de 2017-2018 sezonunda Rizespor ve Spor Toto 1.Lig'de mücadele ederken, Oğulcan 27 maçta 4 gol atarak takımın şampiyonluğuna destek oldu. 2018-2019 sezonu için Gaziantep Futbol Kulübü'ne kiralandı. Gaziantep Futbol Kulübü'nde 33 maçta 6 gol atarak takımına katkı sağladı. Oğulcan Çağlayan, 2019-2020 sezonunda Çaykur Rizespor'a geri döndü. Geçen sezonun 24 maçında 4 defa gol atmayı başardı.