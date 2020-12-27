Galatasaraylı Oğulcan kimdir, kaç yaşında? Oğulcan altyapısı neresi?

24 yaşında olan Galatasaraylı yetenek Oğulcan Çağlayan, Trabzonspor maçında gösterdiği başarılı futbolla büyük ses getirdi. Sezonun başlarında sarı-kırmızılı ekibe gelerek 4 yıllık sözleşme imzaladı.

Oğulcan Çağlayan, Galatasaray ile ilk golünü Trabzonspor karşılaşmasında attı. Oğulcan'ın 55. Dakikada attığı gol Galatasaray'ı 2-0 öne geçirdi.

Galatasaray Oğulcan kimdir?

Rizespor'dan Galatasaray'a transfer olan hücum oyuncusu Oğulcan, Trabzonspor maçındaki başarısıyla derin izler bıraktı. Oğulcan Çağlayan, 1996 yılında Ankara'da dünyaya gelmiştir.

Futbol kariyerine 2006 yılında Bahcelerüstüspor'da başladığından bu yana Ankaraspor Altyapı, Bursa Merinosspor Altyapı ve Bursaspor Altyapısında görev yaptı. 2013-2014 sezonunda Bursaspor altyapısından Gaziantepspor'a geçen futbolcu, 1.5 sezon oynadığı Gaziantepspor'da 6 gole imza atmıştır. Çağlayan, 2014-2015 sezonunun ortasında Kayseri Erciyesspor ile anlaşarak 11 maçta 3 gol attı. Genç forvet, 2015-2016 sezonunun başında Kayserispor'a kiralandı ve 34 maç oynadı ve 3 gol attı. 2016-2017 sezonunda Rizespor'a transfer olmuştu.

Rizespor ilk sezonunda 31 maçta 3 gol atarak dikkatleri üzerine topladı. Türkiye'de 2017-2018 sezonunda Rizespor ve Spor Toto 1.Lig'de mücadele ederken, Oğulcan 27 maçta 4 gol atarak takımın şampiyonluğuna destek oldu. 2018-2019 sezonu için Gaziantep Futbol Kulübü'ne kiralandı. Gaziantep Futbol Kulübü'nde 33 maçta 6 gol atarak takımına katkı sağladı. Oğulcan Çağlayan, 2019-2020 sezonunda Çaykur Rizespor'a geri döndü. Geçen sezonun 24 maçında 4 defa gol atmayı başardı.