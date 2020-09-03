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Galatasaraylı Luyindama'ya Covid-19 şoku!

Galatasaray'da son olarak yapılan Covid-19 testlerinde Luyindama'nın testinin pozitif çıktığı açıklandı. Oyuncunun Hatayspor maçı öncesinde takım konuşmamasında olmaması yönetimi sevindirirken Luyindama'nın ilk 11 kadrosundan çıkarılarak karantinaya alınacağı belirtildi.

03 Eylül 2020 Perşembe 18:48
Galatasaraylı Luyindama'ya Covid-19 şoku!
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Galatasaray’da haftalık yapılan koronavirüs testlerinde bazı oyuncularda pozitif vaka tespit edilmesi yönetimi meraklandırdı. Son olarak açıklanan verilere göre Galatasaray’ın ilk 11 defans oyuncusu Luyindama’nın testinin pozitif çıktığı açıklandı.


Hatayspor maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Galatasaray yöneticileri, Luyindama’nın Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklarken test yapılmadan önce oyuncunun kampta olmaması yönetime derin bir nefes aldırdı.

Galatasaray tarafından yapılan açıklama

‘Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Akademisi oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için  bize sponsor olan hastanelerden Medical Park ve Liv Hospital'ın aracılığı ile yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.’

Florya’da bulunan teknik ekip yetkililerinden Ali Yavuz Koç, Emin Bayram ve Süleyman Lus’un testlerinin negatif olmasına rağmen koruma amaçlı karantinaya alındığı bilgisi de kamuoyu ile paylaşıldı.

Luyindama ise Hatayspor maç kadrosunda çıkarıldı.



Son Güncelleme: 03.09.2020 18:48
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayLuyindamaCovid-19 Testi
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