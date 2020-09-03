Galatasaraylı Luyindama'ya Covid-19 şoku!

Galatasaray’da haftalık yapılan koronavirüs testlerinde bazı oyuncularda pozitif vaka tespit edilmesi yönetimi meraklandırdı. Son olarak açıklanan verilere göre Galatasaray’ın ilk 11 defans oyuncusu Luyindama’nın testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Galatasaray tarafından yapılan açıklama

Hatayspor maçı öncesinde açıklamalarda bulunan Galatasaray yöneticileri, Luyindama’nınnin pozitif çıktığını açıklarken test yapılmadan önce oyuncunun kampta olmaması yönetime derin bir nefes aldırdı.

‘Kulübümüz tarafından, Galatasaray Futbol Akademisi oyuncuları, teknik heyet, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için bize sponsor olan hastanelerden Medical Park ve Liv Hospital'ın aracılığı ile yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve bir altyapı oyuncumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır.’

Florya’da bulunan teknik ekip yetkililerinden Ali Yavuz Koç, Emin Bayram ve Süleyman Lus’un testlerinin negatif olmasına rağmen koruma amaçlı karantinaya alındığı bilgisi de kamuoyu ile paylaşıldı.

Luyindama ise Hatayspor maç kadrosunda çıkarıldı.