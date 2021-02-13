Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan'dan göndermeli paylaşım!

Oğulcan Çağlayan, sosyal medya hesabı üzerinden Arda Turan ve kendisinin omuz omuza olduğu bir görseli paylaşarak; "Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır. #Hedef23" ifadelerine yer verdi.

Arda Turan’sa instagram hesabı üzerinden kendisi için seneler evvel açılan 'Arda haklı beyler' pankartını paylaştı. Tecrübeli oyuncu ardından Oğulcan Çağlayan'ın paylaştığı fotoğraf karesini 'Kardeş' etiketi ile tekrardan paylaştı.

Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan'a UÇK tarafından verilen 6 maç men cezasını 3 maça çekmiş, 1.2 milyon Euro olan cezayı ise onamıştı. Kurul, Arda Turan'a verilen iki maç men cezasını da onadı.