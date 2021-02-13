İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda aranılan özellikler!
Son Dakika
Uzay programına katılacak Türk astronotlarda...
Çift maskenin virüse karşı daha korunaklı olduğu ortaya çıktı
Çift maskenin virüse karşı daha...
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine satış yasağı geliyor!
Son Dakika
Marketlerde sigara ve elektronik ürünlerine...

Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan'dan göndermeli paylaşım!

Galatasaray’da forma giyen Arda Turan ve Oğulcan Çağlayan, Tahkim Kurulu tarafından haklarında verilen karar sonrasında sosyal medya hesapları üzerinden göndermeli paylaşımlar yaptı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 19:35
Galatasaraylı futbolcu Oğulcan Çağlayan ve Arda Turan'dan göndermeli paylaşım!
Takip Et:

Oğulcan Çağlayan, sosyal medya hesabı üzerinden Arda Turan ve kendisinin omuz omuza olduğu bir görseli paylaşarak; "Galatasaray bir halatı hep birlikte çekenlerin; hep birlikte üzülüp, hep beraber sevinmesini bilenlerin takımıdır. #Hedef23" ifadelerine yer verdi.

Arda Turan’sa instagram hesabı üzerinden kendisi için seneler evvel açılan 'Arda haklı beyler' pankartını paylaştı. Tecrübeli oyuncu ardından Oğulcan Çağlayan'ın paylaştığı fotoğraf karesini 'Kardeş' etiketi ile tekrardan paylaştı.

Tahkim Kurulu, Oğulcan Çağlayan'a UÇK tarafından verilen 6 maç men cezasını 3 maça çekmiş, 1.2 milyon Euro olan cezayı ise onamıştı. Kurul, Arda Turan'a verilen iki maç men cezasını da onadı.



Son Güncelleme: 13.02.2021 19:35
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Arda TuranOğulcanÇağlayanGalatasaray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF 1. Lig'de 21. hafta hakemleri belirlendi! TFF 1. Lig ve 2. Lig hakemleri açıklandı!
TFF 1. Lig'de 21. hafta hakemleri belirlendi! TFF 1. Lig ve 2. Lig hakemleri açıklandı!
TFF, Süper Lig'in 25. Haftasında görev alacak hakemleri açıkladı!
TFF, Süper Lig'in 25. Haftasında görev alacak hakemleri açıkladı!
Milan, Hakan Çalhanoğlu ile Donnarumma'yı takımda tutmayı hedefliyor!
Milan, Hakan Çalhanoğlu ile Donnarumma'yı takımda tutmayı hedefliyor!
Trabzonspor'un ilk 11'inde değişiklik yaşandı
Trabzonspor'un ilk 11'inde değişiklik yaşandı
Atletico Madrid dolu dizgin: 2-1
Atletico Madrid dolu dizgin: 2-1

Popüler Haberler

Gönül Dağı izlendi mi? Dizi tutar mı? Gönül Dağı dizi reytingleri nasıl, dizi tutar mı?
Sgk geriye dönük borçlanma başvurusu nasıl yapılır? 2021 Sgk borçlanma çeşitleri
Mendirman Celaleddin dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Ecem Özkaya'nın hayatı ve rol aldığı yapımlar
Kuzey Yıldızı Cevher karakterini kim canlandırıyor? Cengiz Bozkurt kimdir?
Gönül Dağı dizi oyuncusu Serdar kimdir? Utku Ateş hakkında bilgiler
Kuzey Yıldızı dizisi Bulut kimdir? Armağan Oğuz yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi Taner kimdir? Berk Atan kimdir, nereli yaşı kaç?
Sen Çal Kapımı Balca karakterini kim canlandırıyor? İlayda Çevik kimdir?
Bitcoin nereden ve nasıl alınır?
Korona Virüsü sebebiyle okullar tatil olacak mı?
Kanal 7 Masum dizisi konusu, oyuncu kadrosu ve canlandırdıkları karakterler
Ziraat faizsiz yem nitkisi üretimi kredi şartları ve gerekli evraklar
Esnaf Odası kaydı nasıl yapılır? Kayıt için gerekli belgeler nelerdir? Esnaf odası kayıt ücretleri ne kadardır?
Manchester United Başakşehir Bein Sports canlı izle
2020 AÖO 2. Dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖO sınav sonucu sorgulama ve öğrenme
Konut kredisi güncel kredi faiz oranları 13 Şubat 2021 Cumartesi
Gönül Dağı dizisi Ramazan kimdir? Cihat Süvarioğlu doğum tarihi
Gönül Dağı dizisi Zahide kimdir? Gerçek adı ne? Ecem Özkaya oynadığı diziler
Gönül Dağı dizisi Belediye Başkanı Celal kimdir? Ege Aydan yer aldığı dizi ve film yapımları
Gönül Dağı dizisi Musa karakteri kimdir? Nuri Gökaşan'ın hayatı ve yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.