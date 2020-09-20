Galatasaraylı Fatih Öztürk Başakşehir maçı sonrası açıklamalarda bulundu:

Galatasaray’ın Muslera’nın sakatlanmasının ardında transfer ettiği Fatih Öztürk maç sonu açıklamalarda bulundu. Tecrübeli eldiven Muslera’nın ardından yaşadıkları gol yeme serisini bu maçla bitirdiklerini ifade ederken, kendi performansı hakkında da şu sözleri dile getirdi;

“Gol yemediyseniz yüzde 90-95 doğru performans vermişsinizdir, umarım böyle devam ederim.”

Bir gazetecinin dil sorunu yaşıyor musun sorusuna ise dil sorunu yaşamadığını takım arkadaşlarıyla İngilizce ve Fransızca konuşabildiğini söyleyen Fatih sakatlık olmadığı sürece bir sorun da olmayacağını sözlerine ekledi.