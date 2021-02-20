Galatasaraylı Faslı yıldız Belhanda Beşiktaş'a önerildi!

Galatasaray forması ile başarılara imza atan Faslı yıldız Belhanda’nın Beşiktaş’a önerildiği açıklandı. Faslı yıldızın menajerliğini üstlenen William D’Avila’nın Belhanda’yı Beşiktaş’a önerdiği iddiaları spor medyasında büyük ses getirdi.

Sezon sonunda Sarı – Kırmızılı ekipten ayrılmasına kesin gözü ile bakılan Faslı oyuncunun başka takımlarla görüşmelerinin devam ettiğini açıklayan D’Avila oyuncuyu Beşiktaş’a önerdiğini duyurdu. Belhanda’yı Beşiktaş’a önerdiğini açıklayan menajer siyah – beyazlı ekibin transfer ile ilgili bir yanıt vermediğini belirtti.